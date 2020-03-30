Новые 6 случаев COVID-19 обнаружили в Днепропетровской и Донецкой областях

Новые случаи заражения SARS-CoV-2 обнаружили сразу в двух областях – на Днепропетровщине и Донетчине. Четыре новых случая лабораторно подтвердили на Донетчине и еще два случая на Днепропетровщине.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской государственной администрации, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на фейсбук-странице и Городской совет Кропивницкого на фейсбук-странице.

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Четыре новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрированы на Донетчине. Все – в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин – 72 и 95 лет,

– написал Кириленко.

По словам председателя ОГА, на Донетчине 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 5 в Мариуполе и 1 – в Бахмуте.

Также еще два случаякоронавируса подтвердили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, поэтому на Днепропетровщине уже 8 случаев COVID-19.

По словам председателя Донецкой ОГА, еще 11 тестов больных, у которых подозревали коронавирус, тесты показали отрицательный результат.

Известно также, что в Кропивницком транспортные средства четырех маршрутов временно прекратили работу с 30 марта из-за того, что у одного из водителей подтвердился COVID-19.

Медработников предприятия, которые контактировали с больным, отправили на карантин. А в техпарке проведут проверку на соблюдение санитарных норм.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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