Новые европейские рекомендации, чтобы избежать атеросклероза

Атеросклероз является основной причиной смертности от инсультов и инфарктов.

Врач-кардиолог Вера Горбачева сообщила новые тезисы от Brand new Европейских рекомендаций по атеросклерозу.

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Почему атеросклероз – это опасно

Атеросклероз является основной причиной смертности от инсультов и инфарктов. Факторов, провоцирующих развитие атеросклероза может быть много. Среди них – хроническое воспаление сосудов, наследственные дефекты артерий, разрушение сосудов свободными радикалами, гормональные и возрастные изменения, инфекции, в частности, хламидии и цитомегаловирус.

Атеросклероз – что это? Это хроническое заболевание, при котором на стенках сосудов откладывается холестерин, а также другие жиры в виде бляшек и налетов.

Атеросклероз проявляется в суженнии сосудов – больше, чем 2/3 ее внутреннего диаметра.

При сужении сердечных артерий, сердечная мышца получает меньше крови, а следовательно – меньше кислорода.

При физических или эмоциональных нагрузках потребность в кислороде увеличивается, но из-за того, что сердце его не получает должным образом, человек чувствует боль. Такое положение зовут ишемией.



Не допускайте кислородного голодания сердца

Рекомендации для предотвращения атеросклероза

Определить липопротеины (а) следует, как минимум, раз в жизни каждому. Это поможет узнать насколько высоки наследственные липопротеины (а), которые отмечают еще как Lp (а), соответственно, они являются показателем рисков атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Исключить табак в любом виде.

Здоровое питание с исключением насыщенных жиров и опорой на цельнозерновые, овощи, фрукты и рыбу.

Умеренные физические нагрузки 3-7 часов в неделю или 30-60 мин каждый день.



Чтобы сохранить сердце здоровым, будьте активными

Индекс массы тела должен быть на уровне 20-25, окружность талии 94 см у мужчин и 80 см у женщин.

Артериальное давление – 145/90.

Для предотвращения развития прогресса ишемической болезни сердца:

Пациентам группы очень высокого риска, для первичной и вторичной профилактики следует снизить ЛПНП на 50% от исходного уровня, целевым должен быть уровень – 1,4 ммоль / л.

ЛПНП – что это? Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – один из классов липопротеинов плазмы крови. ЛПНП является одной из основных транспортных форм холестерина в крови. В немедицинской литературе холестерин ЛПНП часто называют "плохим холестерином" из-за его ведущей роли в процессе развития атеросклероза.

Пациентам группы высокого риска: ЛПНП – 1,8 ммоль/л. Пациентам умеренного риска – 2,6 ммоль/л. Группы низкого риска – 3,0 ммоль/л.

Чем больше удается снизить уровень ЛПНП, тем заметнее снижение сердечно-сосудистых рисков.

Нет уровня ЛПНП, ниже которого, будет наблюдаться вред.