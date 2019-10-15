Новые европейские рекомендации, чтобы избежать атеросклероза
Атеросклероз является основной причиной смертности от инсультов и инфарктов.
Врач-кардиолог Вера Горбачева сообщила новые тезисы от Brand new Европейских рекомендаций по атеросклерозу.
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Почему атеросклероз – это опасно
Атеросклероз является основной причиной смертности от инсультов и инфарктов. Факторов, провоцирующих развитие атеросклероза может быть много. Среди них – хроническое воспаление сосудов, наследственные дефекты артерий, разрушение сосудов свободными радикалами, гормональные и возрастные изменения, инфекции, в частности, хламидии и цитомегаловирус.
Атеросклероз проявляется в суженнии сосудов – больше, чем 2/3 ее внутреннего диаметра.
При сужении сердечных артерий, сердечная мышца получает меньше крови, а следовательно – меньше кислорода.
При физических или эмоциональных нагрузках потребность в кислороде увеличивается, но из-за того, что сердце его не получает должным образом, человек чувствует боль. Такое положение зовут ишемией.
Не допускайте кислородного голодания сердца
Рекомендации для предотвращения атеросклероза
Определить липопротеины (а) следует, как минимум, раз в жизни каждому. Это поможет узнать насколько высоки наследственные липопротеины (а), которые отмечают еще как Lp (а), соответственно, они являются показателем рисков атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.
Исключить табак в любом виде.
Здоровое питание с исключением насыщенных жиров и опорой на цельнозерновые, овощи, фрукты и рыбу.
Умеренные физические нагрузки 3-7 часов в неделю или 30-60 мин каждый день.
Чтобы сохранить сердце здоровым, будьте активными
Индекс массы тела должен быть на уровне 20-25, окружность талии 94 см у мужчин и 80 см у женщин.
Артериальное давление – 145/90.
Для предотвращения развития прогресса ишемической болезни сердца:
Пациентам группы очень высокого риска, для первичной и вторичной профилактики следует снизить ЛПНП на 50% от исходного уровня, целевым должен быть уровень – 1,4 ммоль / л.
Пациентам группы высокого риска: ЛПНП – 1,8 ммоль/л. Пациентам умеренного риска – 2,6 ммоль/л. Группы низкого риска – 3,0 ммоль/л.
Чем больше удается снизить уровень ЛПНП, тем заметнее снижение сердечно-сосудистых рисков.
Нет уровня ЛПНП, ниже которого, будет наблюдаться вред.
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