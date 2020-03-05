Новые Санжары: сегодня завершается обсервация эвакуированных из Уханя

5 марта в 12:00 завершится обсерваця людей, которых Украина эвакуировала из китайского города Ухань, где зародился смертельный коронавирус. Как известно, у украинцев и иностранцев Covid-19 не подтвердился.

Граждан Украины и иностранных государств больше не будут держать в изоляции, так как коронавирус у людей не подтвердился. Всем выдадут справки об отсутствии Covid-19 и о пребывании в обсервации.

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В течение двух недель люди проживали в обсервации в санатории в Новых Санжарах.

Смотрите фото, как выглядят Новые Санжары в день завершения обсервации​

24 канал

Как добавил журналист Александр Махов, который также находится в изоляции, после завершения обсервации, вероятно, эвакуированные встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, который отправится в Новые Санжары.

Как проходила обсервация в Новых Санжарах

4 марта эвакуированные проведут последнюю ночь в обсервации "Новые Санжары". Медицинский центр находится под постоянной охраной. Между тем людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Чтобы люди не скучали целых две недели, неравнодушные передавали в обсервацию книги, видеоигры и даже презервативы.

В самом помещении применяются все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы Минздрава Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.

После того, как эвакуированные разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

Коротко о протестах в Новых Санжарах

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией.

Во время столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

20 февраля участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камни, в некоторых автобусах разбили стекло.

Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас полиция объявила о подозрении 10 лицам, половина из них находится под домашним арестом.

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