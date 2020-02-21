Новые Санжары: украинцы показали, в каких условиях будут жить в карантине – видео поражает
Вечером 20 февраля эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, несмотря на все протесты местных жителей, поселили в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине. В соцсетях появились первые свидетельства, в каких условиях будут отбывать люди карантин.
Сторис в инстаграме с изображением комнаты, в которой проживают эвакуированные из Китая украинцы, показала одна из участниц событий Александра Волкова.
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На видео видно старые кровати и другая мебель, нечто, похожее на душ, а изюминкой ролика стали двери, у которых даже нет замка – хотя ключ от замка есть.
Смотрите видео из медцентра "Новые Санжары": в какие условия поселили украинцев
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Эвакуация из Уханя: что нужно знать
- 20 февраля самолет SkyUp прилетел из Китая и после дозаправки в Киеве приземлился в Харькове.
- Там эвакуированных людей собрали в автобусах и отправили в медцентр "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Важно: ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
- На карантин разместили 45 украинцев и 27 иностранцев, а также персонал, который обслуживал людей на самолете.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли, наблюдать за эвакуированными будут только те врачи, которые были с ними на самолете.
- Жители поселка Новые Санжары протестовали против заселения эвакуированных в местный медцентр.
- В течение всего 20 февраля люди перекрывали дороги, жгли деревья и шины.
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