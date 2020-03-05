Эвакуированные украинцы покидают Новые Санжары: фото и видео

Сегодня, 5 марта, заканчивается 14-дневная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса китайского города Ухань.

Официально обсервация эвакуированных закончится в 12:00.

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Известно, что граждан Украины и иностранных государств больше не будут держать в изоляции, ведь коронавирус у людей не подтвердился. Всем выдадут справки об отсутствии Covid-19 и о пребывании в обсервации.

После завершения срока обсервации эвакуированные встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Новых Санжарах.

Зеленский поблагодарил украинцев и иностранцев за выдержку и смелость, которую они продемонстрировали в течение последних двух недель.

"Я рад, что именно здесь (в Новых Санжарах) не было ни одного случая коронавируса. Вы знаете что происходит... он (коронавирус) всюду: в Европе, Китае... Я очень рад и хотел бы поблагодарить наших пограничников, которые следят и много работы проводят", – отметил президент Украины.

Также он порекомендовал иностранцам переждать эпидемию в Украине, ведь на территории нашей страны нет вспышки заболевания. Напомним, что на территории Украины зафиксирован один случай коронавируса.

Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри нашей страны. Сравнивая с многими другими странами Европы, у нас наименьшее количество больных,

– заявил Владимир Зеленский.

Эвакуированные из Уханя покидают Новые Санжары: смотрите видео

Эвакуированные уже сняли маски с лица и сделали совместное фото, которое опубликовал журналист Александр Махов на своей странице в фейсбуке.

Как проходила обсервация в Новых Санжарах

4 марта эвакуированные проведут последнюю ночь в обсервации "Новые Санжары". Медицинский центр находится под постоянной охраной. При этом людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Чтобы люди не скучали целых две недели, неравнодушные передавали в обсервации книги, видеоигры и даже презервативы.

В самом помещении применяются все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживанияе отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы Минздрава Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.

После того, как эвакуированные разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

Коротко о протестах в Новых Санжарах

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией.

Во время столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

20 февраля участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камнями, в некоторых автобусах разбили стекло.

Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас полиция объявила о подозрении 10 лицам, половина из них находится под домашним арестом.

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