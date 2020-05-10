Новый антирекорд: в Саудовской Аравии заболели почти 2 тысячи человек за сутки

В Саудовской Аравии за сутки заразилось рекордное количество людей – 1912 Всего в стране COVID-19 заболели почти 40 тысяч человек.

Более тысячи больных начали ежедневно фиксировать после 18 апреля, сообщает Министерство здравоохранения Саудовской Аравии.

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Кроме того, в ведомстве сообщили о 7 новых летальных случаях. Предыдущие 3 дня ежедневный прирост смертей в стране составлял 10 человек. Всего в Саудовской Аравии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 246 человек. В то же время 11,4 тысячи граждан выздоровели, их уже выписали из больницы.

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