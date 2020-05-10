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Новый антирекорд: в Саудовской Аравии заболели почти 2 тысячи человек за сутки

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Коронавирус в Саудовской Аравии: заболели почти 2000 человек
Коронавірус у Саудівській Аравії / Getty Images

В Саудовской Аравии за сутки заразилось рекордное количество людей – 1912 Всего в стране COVID-19 заболели почти 40 тысяч человек.

Более тысячи больных начали ежедневно фиксировать после 18 апреля, сообщает Министерство здравоохранения Саудовской Аравии.

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Кроме того, в ведомстве сообщили о 7 новых летальных случаях. Предыдущие 3 дня ежедневный прирост смертей в стране составлял 10 человек. Всего в Саудовской Аравии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 246 человек. В то же время 11,4 тысячи граждан выздоровели, их уже выписали из больницы.

Коронавирус в Саудовской Аравии: главное

  • 26 апреля Саудовская Аравия отменила комендантский час по всей стране, сохранив 24-часовой комендантский час только в городе Мекка и районах, которые ранее находились в изоляции. Вне этих районов комендантский час, который действовал с 15:00 до 6:00, отменили до 13 мая.
  • В рамках борьбы со сдерживанием распространения коронавируса Саудовская Аравия также временно остановила международные рейсы, паломничество в Умру и закрыла большинство общественных мест.
  • Первый случай коронавируса в Саудовской Аравии зафиксировали 2 марта, первая смерть – 23 марта.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус COVID-19 Саудовская Аравия Новости Здоровье Здоровье Лечение
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