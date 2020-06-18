Новый антирекорд: в Украине за сутки 829 новых больных COVID-19
Со вчерашнего дня в Украине зафиксировали еще 829 новых больных коронавирусной инфекцией. Следовательно, по состоянию на утро 18 июня в стране зарегистрировано 34 063 случаев заражения COVID-19.
Об эпидемиологической ситуации в стране сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата СНБО Украины.
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С начала пандемии на территории страны коронавирус обнаружили у 34 063 человек. К сожалению, 966 пациентов умерли от осложнений, 23 из которых за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки выписали еще 504 пациента, в результате чего общее количество тех людей, которые выздоровели – 15 447.
Сейчас зарегистрировали 829 новых случаев заражения COVID-19. За последние два дня это уже второй антирекорд по количеству новых заболевших за сутки. Вчера же было зафиксировано 758 пациентов.
Заболеваемость COVID-19 в Украине стремительно растет / Графика СНБО
Львовская область и в дальнейшем бьет собственные антирекорды. Сейчас в регионе снова зарегистрировали наибольшее количество новых пациентов в Украине (+171).
Также много, но значительно меньше новых случаев заражения обнаружили на Закарпатье (+74) и на Ровенщине (+73). При этом в столице зафиксировали 58 новых больных.
COVID-19 в областях Украины 18 июня
- Волынская область – 1 610;
- Днепропетровская область – 1 021;
- Донецкая область – 339;
- Житомирская область – 1 164;
- Закарпатская область – 1 882;
- Запорожская область – 541;
- Ивано-Франковская область – 1 893;
- Кировоградская область – 604;
- Киев – 4 048;
- Киевская область – 2 119;
- Львовская область – 3 398;
- Луганская область – 68;
- Николаевская область – 323;
- Одесская область – 1 188;
- Полтавская область – 287;
- Ровенская область – 2 572;
- Сумская область – 236;
- Тернопольская область – 1 542;
- Харьковская область – 1 707;
- Херсонская область – 184;
- Хмельницкая область – 587;
- Черновицкая область – 4 135;
- Черкасская область – 568;
- Черниговская область – 448;
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