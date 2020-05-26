Новый эпицентр COVID-19: Латинская Америка оказалась на грани выживания

Латинская Америка превратилась в новый эпицентр коронавируса. В Бразилии, которая на втором месте в мире по количеству инфицирований, президент уменьшает угрозу и нарушает правила безопасности. В Аргентине ввели один из самых строгих карантинов, но через несколько недель оказались на грани дефолта, а в Чили же коронавирус обострил давние социальные проблемы.

Бразилия

Ежедневно на крупнейшем кладбище Латинской Америки появляются сотни новых могил. Коронавирус унес жизни 23 тысяч бразильцев. Это второй после США показатель в мире, говорится в сюжете 24 канала.

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Но на все это не обращает внимание президент страны Жаир Болсонару, который не спешит вводить карантин, чтобы не навредить экономике, и игнорирует правила безопасности.



На кладбище ежедневно появляются сотни новых могил / Скриншот с видео

Поэтому пока президент заботится о собственном имидже, о карантинных мероприятиях заботится власть на местах. В разных бразильских штатах действуют различные ограничения, но это не помогает. Больницы в Рио-де-Жайнеро и Сан-Паоло заполнены. При этом часть бразильцев, как и президент, не учитывает опасности.

Сейчас в некоторых районах Рио-де-Жанейро можно увидеть людей, которые спокойно себе гуляют без масок, они не верят в существование этой болезни. Обидно видеть, как в других странах люди переживают из-за этой болезни, а у нас нет,

– пояснил житель Рио-де-Жанейро Бруно Алмейда де Мелло.

Есть и те, кто призывает отменить карантин в городах. Эксперты говорят, что такое положение вещей – прямое следствие несогласованности действий власти на разных уровнях.

"Каждый день можно услышать разные сообщения федерального правительства, которые противоречат тем мерам, которые принимают в городах и штатах, и тем советам, которые дают ученые. Так что же вы хотите, чтобы люди делали?", – сказала эксперт по здравоохранению Адель Бензакен.

Аргентина

В соседней Аргентине еще 19 марта ввели карантин. Закрыли учебные заведения, торговые и развлекательные центры, ограничено передвижение между регионами. Сейчас в Аргентине выявлено лишь 12 тысяч случаев инфицирования. Это один из самых низких показателей в Латинской Америке. Но экономическая ситуация ухудшается. Второй раз за 20 лет Агрентина оказалась на грани дефолта.

Я хотел бы, чтобы мир видел нас, как серьезную страну, которая придерживается своих обязательств. Но мы не можем сделать больше, чем должны. Наши обязательства перед кредиторами не означают смещение интересов нашего народа,

– отметил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Пока аргентинское правительство пытается договориться с кредиторами о реструктуризации долга, граждане требуют отменить карантин. Предприниматели потеряли прибыли и вынуждены увольнять людей. А бедным аргентинцам уже не хватает на еду. Поэтому люди вышли на протест под здание правительства.

"В Аргентине тысячи людей умирают каждый год от различных инфекций. От этой умерли четыре сотни. Конечно их жаль, но нам нужно работать, мы должны вернуться к работе – это наше право!", – заявила протестующая Людмила Роверано.



Аргетинцы против карантина / Скриншот из видео

Протест под правительством Аргентины / Скриншот из видео

Чили

Митингуют люди и в Чили, но по другой причине – власть тут не вводила национальный карантин. Впрочем столицу закрыли ввиду большого количества заражений. Бедным людям выдают продукты и денежную помощь, а вот среднему классу – нет.

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"Нам нужна еда, нам нужна защита, нам нужна медицинская помощь. У меня была операция, а теперь я ничего не получаю", – пояснила протестующая.



Протесты в Чили / Скриншот из видео

Из-за неоднозначной политики в Чили растет пропасть между богатыми и бедными гражданами. Состояние среднего класса постоянно сокращаются. А теперь на эту экономическую проблему наложилась пандемия COVID -19. Чили – третья в Латинской Америке по количеству заражений. Здесь зарегистрировано почти 74 тысячи случаев инфицирования.

Смотрите видео протестов в Чили: