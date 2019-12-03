Новый анализ крови прогнозирует заболевания

Достаточно всего одного образца плазмы крови, чтобы оценить состояние здоровья и спрогнозировать вероятность развития ряда заболеваний.

Концепция подтверждена несколькими исследованиями, опубликованными в журнале Nature Medicine.

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Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Кембриджского университета и биотехнологической компанией SomaLogic, предусматривает сканирование плазмы крови на широкий спектр белков.

Ученые ищут в ней прежде всего аптамеры – фрагменты ДНК, которые связываются с целевым белком и таким образом определяют, какие белки присутствуют в крови и в каких концентрациях.



Исследователи называют такой анализ "жидким тестом здоровья"

Затем эта информация передается машинному алгоритму и используется для прогнозирования болезней: развития диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

Пока это научно-экспериментальная концепция, но команда ученых считает, что технология совершенствуется и становится доступной.

Методика может помочь врачам в проведении всесторонней оценки состояния здоровья, используя только один образец крови. Ученые называют это "жидким тестом здоровья".

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