Новый анализ крови прогнозирует заболевания
Достаточно всего одного образца плазмы крови, чтобы оценить состояние здоровья и спрогнозировать вероятность развития ряда заболеваний.
Концепция подтверждена несколькими исследованиями, опубликованными в журнале Nature Medicine.
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Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Кембриджского университета и биотехнологической компанией SomaLogic, предусматривает сканирование плазмы крови на широкий спектр белков.
Ученые ищут в ней прежде всего аптамеры – фрагменты ДНК, которые связываются с целевым белком и таким образом определяют, какие белки присутствуют в крови и в каких концентрациях.
Исследователи называют такой анализ "жидким тестом здоровья"
Затем эта информация передается машинному алгоритму и используется для прогнозирования болезней: развития диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.
Пока это научно-экспериментальная концепция, но команда ученых считает, что технология совершенствуется и становится доступной.
Методика может помочь врачам в проведении всесторонней оценки состояния здоровья, используя только один образец крови. Ученые называют это "жидким тестом здоровья".
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