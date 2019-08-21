Новый анализ крови сможет предсказать смерть в ближайшие 10 лет

Врачи предсказывают риск смерти пациента в ближайший год по показателям кровяного давления и уровня холестерина. Однако ученые разработали анализ крови, который учитывает эти риски в ближайшие 10 лет.

Немецкие исследователи из Института биологии старения Общества Макса Планка провели эксперимент с участием 44 тысяч человек в возрасте от 18 до 109 лет, сообщает журнал Nature Communications.

Читайте также: Оригинальные лекарства и их аналоги: чем они отличаются

Они оценили риски смерти участников на основе общепринятых факторов – индекс массы тела, холестерин, артериальное давление, потребление алкоголя, курение, возможные риски развития рака или сердечно-сосудистых болезней.

Эксперимент длился от 2 до 16 лет в каждом конкретном случае. За это время умерли 5512 участников.

В образцах крови специалисты искали "метаболические биомаркеры", которые были выше у долгожителей.

Ученые обнаружили 14 биомаркеров в крови, которые, по данным экспертов, больше всего влияют на долголетие. Эти биомаркеры являются индикаторами состояния иммунитета, уровня глюкозы, наличия воспалений и так далее.



Ученые обнаружили 14 биомаркеров в крови, которые влияют на долголетие

Согласно им ученые оценили риск смертности участников, баллы варьировались от минус двух до трех.

Данные биомаркеров с точностью до 83% могут предсказать смерть человека в течение 2-16 лет.

При этом вероятность традиционных методов оценки равнялась 78%.

Ученые планируют проверить выводы в дальнейших исследованиях. Этот тест будет полезным для понимания, к примеру, слишком ли слаб пожилой человек с переломом бедра для операции и введения определенных препаратов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.