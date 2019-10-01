Новый анализ крови точно определяет более 20 типов рака

Тест чувствителен ко всем стадиям развития опухоли, а также успешно обнаруживает локализацию в организме. Простой анализ может стать первым универсальным скринингом на рак.

Ученые из Университета раковых исследований Дана-Фарбер (США) представили результаты нового теста крови, который сверхточно диагностирует более 20 типов рака.

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Тест основан на оценке свободно плавающего ДНК раковых клеток в кровотоке – крошечных химических меток или паттернов метилирования.

"Аномальные паттерны метилирования часто оказываются более показательными для выявления рака, чем мутации", – заявил автор исследования Джеффри Окснард.

Новый анализ протестовали в 3600 образцах крови пациентов, у которых уже диагностирован рак, и образцах крови здоровых людей.



Тест также определяет локализацию опухоли

Анализ выявил наличие опухоли и ее локализации.

Общая специфичность теста, то есть способность давать положительный ответ только при наличии рака, составляет 99,4%, а чувствительность – 76%.

Кроме того, чувствительность метода зависела от стадии болезни: для первой и второй стадии, тест обнаружил 32% и 76% случаев, а для двух последних 85% и 93% соответственно.

В 89% случаев тест определял локализацию опухоли – то есть конкретный орган или ткань с очагом болезни.

Следовательно, наименьший процент наличия опухоли на первой стадии может быть диагностированным и поможет в лечении тысячи пациентов, уверяют авторы исследования.

Анализ был эффективен для определения более 20 типов рака, включая наиболее распространенные и смертельные – рака легких, поджелудочной железы желудка, пищевода, желчного пузыря, рака яичников и молочной железы.