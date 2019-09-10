Новый анализ может выявить рак легких на первой стадии

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Новый анализ может выявить рак легких на первой стадии
Новый анализ может выявить рак легких на первой стадии / medicalnewstoday.com

Шотландские исследователи разработали новый анализ крови, который позволяет найти рак легких на первой стадии, – за 4 года до того, как его можно обнаружить на рентгене или МРТ.

В исследовании ученых из Университета Сент-Эндрюса приняли участие 12 тысяч жителей Шотландии, пишет BBC.

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С помощью этого анализа можно выявлять значительно большее количество пациентов с опухолями легких на первой и второй стадиях.

Новый анализ выявил рак легких на первой и второй стадиях у 41% пациентов. Все они прошли через этот метод диагностики вместе с компьютерной томографией.

 
Рак легких – что это?

Это один из самых смертоносных видов рака: его редко удается вылечить, поскольку обнаруживают его обычно на поздних стадиях. 93% пациентов с раком легких – это курильщики, а основные симптомы рака – кашель, неприятные ощущения в груди и одышки – они объясняют влиянием курения.

Когда у человека появляются острые боли в груди, резкая потеря веса и кровохарканье, лечить его бывает уже поздно – рак успевает к этому времени метастазировать по всему организму.

Новий аналіз може діагностувати рак легень за 4 роки до виявлення його на рентгені
Новый анализ может диагностировать рак легких за 4 года до обнаружения его на рентгене

Если же диагностика ограничивалось только компьютерной томографией уже после возникновения симптомов, то только 27% пациентов узнали о своем диагнозе именно на первой или второй стадиях. А это значит, что другие 73% пациентов имели рак легких на третьей или четвертой стадиях, когда он практически неизлечим.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Онкозаболевания
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