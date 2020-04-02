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Самые тяжелые недели впереди, – новый глава Минздрава Степанов о коронавирусе

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Коронавирус в Украине / ua-reporter.com

Новый министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о своих достижениях на посту. Основой его деятельности были меры по борьбе с COVID-19.

Его слова передаетє пресс-служба Минздрава. 

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Степанов рассказал, что за первые три дня работы я получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов. И по его мнению, министерство должно быть открытым, поэтому он рассказал, что уже сделал.

Самым главным Степанов считает утверждение единого государственного протокола лечения для больных COVID-19.

 
Министр здравоохранения Максим Степанов
“Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. Многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше за Украину, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран”

Он также обратился к врачам и поблагодарил за их работу. И добавил, все силы брошены на решение сегодняшних вызовов.

Медики первичной экстренной помощи – мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы можете получать это повышение, и вы его получите,
– сказал министр.

Также он пообещал сделать все возможное, чтобы медики могли работать защищенными и в нормальных условиях.

"Я зашел в Министерство, где мы пока что все реализуем в ручном режиме, управляя всеми процессами в реальном времени, выравнивая и восстанавливая связи между различными направлениями и медицинскими учреждениями", – добавил Степанов.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Профилактика заболеваний Министерство здравоохранения Украины Лечение
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