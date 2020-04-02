Самые тяжелые недели впереди, – новый глава Минздрава Степанов о коронавирусе

Новый министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о своих достижениях на посту. Основой его деятельности были меры по борьбе с COVID-19.

Его слова передаетє пресс-служба Минздрава.

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Степанов рассказал, что за первые три дня работы я получил тысячи обращений, жалоб, предложений и вопросов. И по его мнению, министерство должно быть открытым, поэтому он рассказал, что уже сделал.

Самым главным Степанов считает утверждение единого государственного протокола лечения для больных COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов “Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. Многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше за Украину, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран”

Он также обратился к врачам и поблагодарил за их работу. И добавил, все силы брошены на решение сегодняшних вызовов.

Медики первичной экстренной помощи – мы детализировали список врачей, которые получат повышение оплаты, и вынесли его в приказ. Конечно, вы на передовой этой войны, конечно, вы можете получать это повышение, и вы его получите,

– сказал министр.

Также он пообещал сделать все возможное, чтобы медики могли работать защищенными и в нормальных условиях.

"Я зашел в Министерство, где мы пока что все реализуем в ручном режиме, управляя всеми процессами в реальном времени, выравнивая и восстанавливая связи между различными направлениями и медицинскими учреждениями", – добавил Степанов.



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