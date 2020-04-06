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Новый корпус Охматдета достроили – официально его откроют 1 июня

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Достроили новый корпус Охматдета / ohmatdyt.com.ua

Журналистам 24 канала сообщили, что завершилось основное строительство лечебно-диагностического корпуса Охматдета. Строительство корпуса начали еще в 2011 году, но на фоне коррупционных скандалов его никак не могли закончить.

В декабре 2019 года Зеленский приказал ускорить строительные работы и завершить их до 1 апреля 2020 года.

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Кроме того, из Фонда президента Украины на строительство выделили 200 миллионов гривен. Таким образом, печально известный корпус Охматдета стал одним из приоритетных объектов президентской программы "Большая стройка".

По состоянию на 6 апреля, основное строительство уже завершено. Зато официальное открытие нового корпуса Охматдета должно состояться 1 апреля.

Следовательно, здание уже начали оснащать внутри и установили первое оборудование. Сейчас начали обустраивать отделения трансплантации костного мозга, онкогематологии, отделение неотложной скорой помощи, боксы для пациентов и операционные.

Зато в некоторых отделениях уже появились экраны для телемедицины, консоль лечебных газов и другое современное оборудование.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Киева ОХМАТДЕТ Больница Новости Здоровье Лечение Здоровье
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