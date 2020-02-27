Новый препарат снижает уровень холестерина: в чем его революционность

Снизить уровень холестерина не просто, но необходимо, ведь высокий уровень холестерина снижает качество жизни и повышает риски сердечного приступа, инсульта и заболеваний сердца. Специалисты изобрели новый революционный препарат, который уже доказал свою эффективность.

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат для лечения высокого уровня холестерина, который имеет иное действие, чем статины.

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Суть исследования

Препарат получил название Neletol, он снижает выработку холестерина. Препарат уже доказал свою эффективность, согласно результатам исследования, по сравнению с плацебо, он способен снизить уровень холестерина в среднем на 18% у пациентов, параллельно принимают статины.

Специалисты отмечают, что новый препарат особенно актуален для пациентов, чей организм не переносит статины.

К тому же, специалисты испытали препарат в комбинации со статинами – эзетимибом и обнаружили, что такое сочетание способно снизить уровень холестерина от 38% до 44%.

Я думаю, что это будет еще один инструмент, который врачи будут использовать,

– отметил Роджер Блюменталь, директор Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джона Хопкинса.



Профилактикой высокого уровня холестерина является изменение пищевых привычек/Фото:Unsplash

Что надо знать о холестерине

Холестерин – это жироподобное вещество из группы стеринов, который образуется в печени, поступает в организм человека вместе с пищевыми продуктами.

Избыток холестерина в организме человека приводит к образованию желчных камней, "засорению" сосудов, нарушению обмена веществ.

Нормы холестерина Нормы общего холестерина в крови

– 5 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;

– 4 или меньше для людей, в группе риска. Нормы "Плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности)

– 3 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;

– 1,8 ммоль/л или менее для людей, в группе риска. Нормы "Хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности)

– идеальный уровень – более 1 ммоль/л.