Новый препарат снижает уровень холестерина: в чем его революционность
Снизить уровень холестерина не просто, но необходимо, ведь высокий уровень холестерина снижает качество жизни и повышает риски сердечного приступа, инсульта и заболеваний сердца. Специалисты изобрели новый революционный препарат, который уже доказал свою эффективность.
Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило препарат для лечения высокого уровня холестерина, который имеет иное действие, чем статины.
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Суть исследования
Препарат получил название Neletol, он снижает выработку холестерина. Препарат уже доказал свою эффективность, согласно результатам исследования, по сравнению с плацебо, он способен снизить уровень холестерина в среднем на 18% у пациентов, параллельно принимают статины.
Специалисты отмечают, что новый препарат особенно актуален для пациентов, чей организм не переносит статины.
К тому же, специалисты испытали препарат в комбинации со статинами – эзетимибом и обнаружили, что такое сочетание способно снизить уровень холестерина от 38% до 44%.
Я думаю, что это будет еще один инструмент, который врачи будут использовать,
– отметил Роджер Блюменталь, директор Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Джона Хопкинса.
Профилактикой высокого уровня холестерина является изменение пищевых привычек/Фото:Unsplash
Что надо знать о холестерине
Холестерин – это жироподобное вещество из группы стеринов, который образуется в печени, поступает в организм человека вместе с пищевыми продуктами.
Избыток холестерина в организме человека приводит к образованию желчных камней, "засорению" сосудов, нарушению обмена веществ.
Нормы общего холестерина в крови
– 5 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;
– 4 или меньше для людей, в группе риска.
Нормы "Плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности)
– 3 ммоль/л или менее для людей, которые не находятся в группе риска;
– 1,8 ммоль/л или менее для людей, в группе риска.
Нормы "Хорошего" холестерина (липопротеинов высокой плотности)
– идеальный уровень – более 1 ммоль/л.
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