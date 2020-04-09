Новый рекорд: в Нидерландах 107-летняя женщина победила коронавирус

В Нидерландах 107-летняя Корнелия Рас оправилась от коронавируса. Ее называют самым пожилым человеком, который смог преодолеть СOVID-19.

Рас живет в доме престарелых CuraMare, в котором произошла вспышка коронавируса, сообщает AD.

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17 марта Рас отпраздновала свой 107-й день рождения в собственной комнате. Известно, что на следующий день после праздника женщина пошла на церковную службу и в тот же день заболела.

Корнелия кашляла и имела температуру 38 градусов, однако считала, что это не коронавирус. Даже когда у нее подтвердили наличие инфекции, она оставалась спокойной.

Мы не ожидали, что она переживет это... Она не принимает лекарств, все еще хорошо ходит и каждый вечер опускается на колени, чтобы поблагодарить Господа. Судя по всему, она сможет продолжать это делать,

– рассказала племянница Корнелии Маайке де Гроот.

На самом деле, нельзя несомненно утверждать, что Рас является старейшей человеком, пережившим коронавирус. Ведь многие страны до сих пор не предоставляют таких данных. Но то, что она самая старшая среди известных – неоспоримый факт.

К слову, ранее в США от коронавируса выздоровел 104-летний мужчина.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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