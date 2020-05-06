Новый скандал в Минздраве – задерживается поставка защитных костюмов из Китая: реакция Степанова

На днях политики сообщали, что костюмы биологической защиты, которые заказала Украина в Китае для украинских медиков, якобы могут не приехать из-за того, что компания-экспортер не имеет соответствующего разрешения. Между тем глава Минздрава Максим Степанов опроверг эту информацию.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал эту информацию во время брифинга, отвечая на вопрос 24 канала.

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Степанов объяснил, что генеральная таможенная служба КНР с 25 апреля ввела необходимость представления дополнительных документов и усиленный контроль для всех компаний, которые экспортируют средства индивидуальной защиты из Китая. Это касается и компаний, которые имеют сертификаты соответствия не китайского происхождения.

По словам Степанова, свыше 71 тысячи костюмов, которые закупила Украина, имеют сертификаты соответствия европейских лабораторий. Он рассказал, что согласно новому документу, срок получения дополнительных разрешений продлили до 10 календарных дней. Но министр заверил, что вся партия уже изготовлена и готова к отгрузке.

В ближайшее дни они будут получать соответствующие разрешения, и (костюмы – ред.) будут загружены и отправлены в Украину,

– заявил Степанов.

Что известно о скандале с закупкой медицинских костюмов

Нардеп от фракции "Голос" Александра рассказала, что Минздрав закупил одноразовые костюмы для врачей на 40% дороже, чем имел возможность. В тот момент, как отечественные производители предлагали костюмы по 245 гривен за штуку, тендер выиграла китайская компания, которая продает один костюм за 488 гривен.

Экономия могла составить 13,7 миллиона гривен, благодаря чему можно было бы приобрести еще 50 тысяч костюмов. Однако, министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать эти документы.

Депутат также отметила, что о фирме-победительнице и ее собственниках почти ничего не известно, а 99% их тендеров – защита от коронавируса.

Согласно договору, Украина должна была получить защитные костюмы к 1 мая, но по состоянию на 6 мая их еще не отправили.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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