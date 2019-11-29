Новый тест мочи произведет революцию в диагностике рака

Британские ученые разработали тест, который позволяет определять химические вещества в моче. Его можно проводить дома при первом утреннем посещении туалета.

Домашний анализ мочи может произвести настоящую революцию в диагностике рака предстательной железы, как считают ученые из Университета Восточной Англии, а также Университетского госпиталя Норвича.

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Этот тест определяет химические вещества в моче, которые попадают туда через опухоль. Его можно проводить дома, что намного комфортнее для многих людей. Тем самым они могут избежать не слишком приятных обследований в больницах.

Более того, оказалось, что это домашний тест является даже более точным, чем проведенные в клинике анализы, поскольку осуществлять их нужно при первом утреннем мочеиспускании. Оказывается, первая моча содержит больше ценной информации о процессах, которые осуществляются в организме, чем выделяемая в течение всего дня.



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Этот анализ позволит не только определить наличие рака, но и предсказать, будет нужно пациенту лечение раньше, чем предполагается стандартными клиническими методами. Наконец, с его помощью можно будет определить степень агрессивности опухоли.

"Возможность проведения анализа мочи в домашних условиях может произвести революцию в диагностике. Это означает, что мужчинам не нужно будет проходить через неприятные ректальные осмотры. И тем самым диагностикой будет охвачено больше пациентов. Наш тест ищет выраженность гена в образцах мочи, он дает информацию о опухоль", – рассказал автор исследования доктор Джереми Кларк (Jeremy Clark).

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