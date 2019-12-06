Новый тест может определить, насколько вы старые

Давно известно, что уровень некоторых белков в крови может рассказать о состоянии здоровья человека. Но ученые пришли к выводу, что белок может указать на людей, которые быстрее стареют.

Ученые проанализировали плазму более 4200 человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили связь 373 белков со старением, сообщает Nature.

К теме: Неожиданный способ, который поможет жить дольше

Полученные данные свидетельствуют о том, что старение не происходит плавно, как до сих пор считали. Оказалось, что оно неравномерно и имеет три четких всплеска – в 34, 60 и 78 лет. Специалисты связывают это с тем, что именно в этом возрасте происходят всплески специфических белков в крови.



Белок определяет состояние всего организма, учитывая физиологическое старение

Белки являются рабочими лошадьми составляющих клеток организма, и когда их уровень меняется, это означает, что вы тоже изменились. Смотря на тысячи из них, вы получаете короткий снимок того, что происходит во всем теле.

– пояснила автор исследования Висс-Корей.

В конце концов, анализ крови на эти белки может обнаружить людей, которые стареют быстрее, чем нужно и имеют повышенный риск возникновения возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Исследование также подтвердило, что мужчины и женщины одинакового возраста стареют по-разному.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.