Новый тип лечения может вылечить хронический гепатит В

Ученые из Германии разработали вакцину для лечения гепатита В. Экспериментальная терапия называется TherVacB и уже доказала свою эффективность.

Работа опубликована на сайте Научно-исследовательского центра им. Гельмгольца в Мюнхене.

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В мире более 260 млн человек инфицированы вирусом гепатита В. Сегодня заражения гепатитом можно предупредить с помощью вакцинации, однако вылечить хроническое состояние невозможно.

Терапия, которую используют медики пока подавляет размножение вируса, однако силы иммунного ответа организма не хватает, чтобы полностью преодолеть патоген.

Суть исследования

Изучая модели мышей с гепатитом, ученые обнаружили, что белки вируса препятствуют иммунным CD8 + Т-клеткам действовать против болезни. Эта особенность распространения вируса в организме позволила ученым разработать новый терапевтический подход.

На первом этапе лечение включает снижение экспрессии вирусных белков, а на втором – активизацию иммунных клеток с помощью обычной вакцинации. Комбинация двух методов вызвала сильный иммунный ответ против вируса и полностью излечивала мышей от гепатита В.

Разработанная нами терапевтическая вакцина перспективная, ведь ее действие вызывает антитела, необходимые для подавления вируса и ответа иммунных клеток,

– прокомментировала соавтор исследования Анна Косинская.

Клинические испытания нового лечения запланировали на начало 2021 года. Лекарственное средство будут вводить пациентам в трех дозах каждые четыре недели. Авторы уверяют, что лечение будет эффективным для большинства людей с гепатитом В.

Почему вакцина важна

Новая вакцина способна не только поддерживать организм, пораженный гепатитом, но и может лечить хроническое состояние болезни.

Хронический вирусный гепатит В – симптомы Хроническое заболевание печени, которое проявляется некротическо-воспалительными изменениями. Хронические инфекции развиваются у 80% -90% детей грудного возраста, инфицированных гепатитом В течение первого года жизни, и у 30% -50% детей, инфицированных гепатитом В до достижения 6 лет. Болезнь вызвана стойкой инфекцией ДНК HBV.

Болезнь опасна тем, что провоцирует серьезные осложнения, в частности, цирроз, печеночную недостаточность, гепатоцеллюлярную карциному, которые развиваются у 15-40% хронически инфицированных вирусом. В течение 5 лет умирают 14-20% больных с компенсированным циррозом печени, а с декомпенсированным – до 80%.