НСЗУ: 20% пациентов с инсультом умирают в больнице из-за устаревшей инфраструктуры

Программа медицинских гарантий стартует 1 апреля 2020 года. Расходы возьмет на себя НСЗУ но достаточно ли того финансирования, чтобы покрыть лечение украинцев.

И.о. председателя Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан рассказала во время пресс-конференции, какие именно расходы покроет Программа медицинских гарантий, которая стартует 1 апреля.

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По словам Оксаны, украинская медицина имеет две большие проблемы в здравоохранении:

Дорого: "украинцы живут в страхе попасть в больницу". 4000 гривен – катастрофические расходы в среднем для украинцев. Медицинские услуги предоставляются на устаревшей инфраструктуре, без надлежащего качества, поэтому мы имеем большой уровень смертности среди украинцев.



Половина населения Украины не способна оплатить себе лечение / Фото: Unsplash

Во время брифинга также сообщили, что 20% пациентов с инсультом умирают в больнице, потому что 30% случаев лечат в учреждениях, которые не способны вовремя диагностировать и вылечить пациента.

По словам Мовчан, такие проблемы может решить программа медицинских гарантий. Это уже работает на первичном звене и с программой "Доступные лекарства".

Оксана Мовчан "Сейчас выделено 72 млрд гривен, это на 20% больше, чем предварительно. Тарифы должны соответствовать объему средств, который был выделен.

Мы не учитывали тарифы коммерческих клиник, но уровень оправдан. 29 специализированных учреждений подали свои заявки на заключение договора с НСЗУ".

Программа медицинских гарантий предусматривает бесплатное лечение многих заболеваний. В частности, в целом в год на одного человека, в рамках программы, НСЗУ оплатит более 70 тысяч гривен.

Что программа медицинских гарантий дает обычному пациенту: если у человека случится инфаркт , то государство в рамках медицинских гарантий оплатит за больницы, которая его будет лечить, 16 тысяч гривен ;

, то государство в рамках медицинских гарантий оплатит за больницы, которая его будет лечить, ; если произойдет инсульт , то более чем на 19 тысяч гривен. К тому же в эту сумму не включены лекарственные средства и стенты, которые закупаются по централизованной программе Министерства Здравоохранения;

, то более чем на 19 тысяч гривен. К тому же в эту сумму не включены лекарственные средства и стенты, которые закупаются по централизованной программе Министерства Здравоохранения; если человек нуждается в реабилитации после инсульта – это еще 6 тысяч гривен , а если и паллиативная помощь, то тариф – 9 800 ;

– это еще , а если и паллиативная помощь, то тариф – ; если вдруг, случится аппендицит , то государство компенсирует 7800 гривен ;

, то государство компенсирует ; хронический бронхит – более 5 тысяч гривен​

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