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НСЗУ дала разъяснения, как будут начисляться деньги медикам

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Как начисляют зарплаты медикам / 5.ua

Больницы, заключившие контракт с Национальной службой здоровья Украины и получающие средства по пакетам предоставления медицинских услуг, сами регулируют вопросы зарплат врачам.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ведомство.

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В НСЗУ отметили, что по состоянию на 20 апреля оплатили 4,5 миллиарда гривен 1617 заведениям. И 21 апреля еще 40 медучреждений получат средства. Больницы получают выплаты два раза: аванс до 15 числа и транш в первых числах следующего месяца.

Это идет непосредственно на счет самому медучреждению, и дальше они сами распоряжаются этими деньгами. У больниц должен быть финансовый план и коллективный договор. Механизм, как медучреждения выплачивают зарплаты, предусматривается в коллективном договоре. Больница сама решает, какой у нее будет штат сотрудников и сколько она будет платить,
– рассказали в НСЗУ.

Начисление из-за коронавируса

Также в НСЗУ сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 часть больниц временно не принимает на плановые операции или консультации пациентов. Из-за этого был изменен и механизм оплаты по двум пакетам медуслуг, который ранее предусматривал оплату за пролеченный случай.

Из фонда борьбы с коронавирусом, который составляет 64 миллиарда гривен, 15 миллиардов гривен предусмотрели на выплаты больницам, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Деньги Новости Здоровье Лечение Национальная служба здоровья Украины Медицина Медицинская реформа
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