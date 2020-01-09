НСЗУ может попасть в плохие руки: Супрун представила описание кандидатов

9 января стартует конкурс на главу Национальной службы здоровья Украины. На пост претендуют восемь человек. Описание каждого кандидата опубликовала Ульяна Супрун.

Ульяна Супрун предупредила, что, учитывая кандидатов на должность, есть большой риск, что НСЗУ может попасть в руки регионалов.

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Среди кандидатов на голову НСЗУ есть и бывший регионал, и тренер, который по приглашению Тодурова учил коллектив Института сердца, прикрывать преступников, и люди без опыта работы в сфере здравоохранения, которые подаются на все государственные должности, без разбора.

Конкурс начали без особой огласки, поэтому немного кандидатов имели возможность податься.

Ульяна Супрун “НСЗУ — стратегическая организация. Допустить ситуацию, когда ее возглавит бывший регионал или марионетка олигарха – допустить угрозу национальной безопасности.”

Кто такую угрозу может нести

Андрей Шипко

Бывший народный депутат от Партии регионов.

Голосовал за законы 16 января.

Был заместителем Юрия Вилкула (отца бывшего вице-премьер-министра Украины правительства Азарова – Александра Вилкула) в Днепропетровском областном совете.

Фигурант коррупционных расследований.

Верующий РПЦ, которому во время его председательства в Днепропетровском областном совете отдали помещение Дома органной музыки, несмотря на протесты жителей города.

Владелец более миллиона долларов наличными, роскошного имущества и элитных автомобилей.

Он и раньше мечтал быть "куратором медицины" – так себя и назвал в смс-переписке, которую зафиксировали журналисты.

В интервью "Украинской правде" Игорь Коломойский называл Шипко наиболее вероятным претендентом на должность министра здравоохранения.

Не голосовал за Закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и был против его принятия. А теперь хочет возглавить институт, который является воплощением главных изменений, которые обеспечивает Закон. Это противоречит всем предыдущим действиям Шипко и подтверждает его намерения использовать НСЗУ в целях личного обогащения.

Вадим Аристов

Вадим Аристов – более года назад в Институте сердца произошел скандал. Борис Тодуров устроил в заведении тренинг, где учил персонал "правильно вести себя" в случаях, когда в заведение приходят активисты. Это произошло после инцидента с титушкой Крысиным, который скрывался в детском отделении Института сердца. А сам тренинг читал именно Вадим Аристов.

Уляна Супрун “Это абсолютный нонсенс, что эти два кандидата подаются на должность председателя НСЗ”.

От нынешней команды НСЗУ на конкурс отправились три кандидата: временно исполняющая обязанности руководителя НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева и директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский.

Андрей Виленский тоже пришел в НСЗУ с командой Петренко. Ведь до этого он был главным врачом сети частных клиник "Добробут", а затем работал в частной клинике "Исида" вместе с Олегом Петренко.

Как дальше будет происходить медицинская реформа в Украине зависит от результатов этого конкурса.