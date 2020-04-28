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Нужен ли вообще карантин: эпидемиологи Великобритании и Швеции поспорили о COVID-19

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Эпидемиологи Великобритании и Швеции поспорили о COVID-19
Эпидемиологи Великобритании и Швеции поспорили о COVID-19 / Фотобанк 24 канала

Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели жесткие карантинные ограничения, чтобы остановить стремительное распространение инфекции и уменьшить риски заражения. Кардинально другим подходом отличается Швеция. Нужен ли карантин – поспорили двое эпидемиологов.

Так, британский эпидемиолог Нил Фергюсон и шведский ученый Иоганн Гизеке дали два интервью изданию Unherd.

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Позиция шведского эпидемиолога Иоганна Гизеке

В Швеции: вместо того, чтобы закрывать школы, магазины и производства, а также заставлять граждан сидеть дома и не выходить на улицу, правительство страны рекомендовало оставаться в домах только пенсионерам. Такая политика страны во время пандемии для некоторых показалась сумасшедшей, а для других – правильной.

Как считает шведский ученый Гизеке (тезисно):​

  • Политика Великобритании в отношении принудительного карантина и других европейских стран не основывается на доказательствах.
  • Правильная политика заключается в защите только старых и слабых.
  • Начальная позиция Великобритании была лучше.
  • Любые подобные модели карантина – сомнительная основа для публичной политики.
  • Результаты в итоге будут одинаковыми для всех стран.
  • COVID-19 – это "легкое заболевание" и похоже на грипп.
  • Людей больше напугала новизна этой болезни.
  • Фактический уровень летальности от Covid-19 составляет 0,1%.
  • Как минимум 50% населения Великобритании, так и Швеции, как окажется, уже болели болезнью, когда появится массовое тестирование на антитела.

Позиция британского эпидемиолога Нила Фергюсона

В Великобритании, когда началась эпидемия коронавируса, сначала не вводили карантин, считая, что население может произвести коллективный иммунитет. Однако, когда количество больных начало расти, тогда объявили немало ограничений в стране.

Как считает британский ученый Фергюсон (тезисно):​

  • В Швеции все еще наблюдается ежедневный рост смертности и заболеваемости, тогда как в Британии количество снизилось.
  • Показатель летальности заражения в Великобритании составляет 0,8-0,9%.
  • Великобритания должна использовать южнокорейскую модель борьбы с пандемией – без жестких ограничений передвижения, введя массовое тестирование людей и распространение честной информации.
  • Стратегия блокировки была эффективной, но она не является устойчивой в долгосрочной перспективе.
  • Карантин оказал значительное влияние на психическое здоровье и социальный уровень людей.
  • Изоляция уязвимых групп – это не реалистичная стратегия.
  • До тех пор, пока не существует вакцины, всем придется сохранять социальную дистанцию.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Великобритания Швеция Здоровая жизнь
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