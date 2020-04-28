Нужен ли вообще карантин: эпидемиологи Великобритании и Швеции поспорили о COVID-19

Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели жесткие карантинные ограничения, чтобы остановить стремительное распространение инфекции и уменьшить риски заражения. Кардинально другим подходом отличается Швеция. Нужен ли карантин – поспорили двое эпидемиологов.

Так, британский эпидемиолог Нил Фергюсон и шведский ученый Иоганн Гизеке дали два интервью изданию Unherd.

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Позиция шведского эпидемиолога Иоганна Гизеке

В Швеции: вместо того, чтобы закрывать школы, магазины и производства, а также заставлять граждан сидеть дома и не выходить на улицу, правительство страны рекомендовало оставаться в домах только пенсионерам. Такая политика страны во время пандемии для некоторых показалась сумасшедшей, а для других – правильной.

Как считает шведский ученый Гизеке (тезисно):​

Политика Великобритании в отношении принудительного карантина и других европейских стран не основывается на доказательствах.

Правильная политика заключается в защите только старых и слабых.

Начальная позиция Великобритании была лучше.

Любые подобные модели карантина – сомнительная основа для публичной политики.

Результаты в итоге будут одинаковыми для всех стран.

COVID-19 – это "легкое заболевание" и похоже на грипп.

Людей больше напугала новизна этой болезни.

Фактический уровень летальности от Covid-19 составляет 0,1%.

Как минимум 50% населения Великобритании, так и Швеции, как окажется, уже болели болезнью, когда появится массовое тестирование на антитела.

Позиция британского эпидемиолога Нила Фергюсона

В Великобритании, когда началась эпидемия коронавируса, сначала не вводили карантин, считая, что население может произвести коллективный иммунитет. Однако, когда количество больных начало расти, тогда объявили немало ограничений в стране.

Как считает британский ученый Фергюсон (тезисно):​

В Швеции все еще наблюдается ежедневный рост смертности и заболеваемости, тогда как в Британии количество снизилось.

Показатель летальности заражения в Великобритании составляет 0,8-0,9%.

Великобритания должна использовать южнокорейскую модель борьбы с пандемией – без жестких ограничений передвижения, введя массовое тестирование людей и распространение честной информации.

Стратегия блокировки была эффективной, но она не является устойчивой в долгосрочной перспективе.

Карантин оказал значительное влияние на психическое здоровье и социальный уровень людей.

Изоляция уязвимых групп – это не реалистичная стратегия.

До тех пор, пока не существует вакцины, всем придется сохранять социальную дистанцию.

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