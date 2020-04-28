Нужен ли вообще карантин: эпидемиологи Великобритании и Швеции поспорили о COVID-19
Из-за пандемии коронавируса многие страны ввели жесткие карантинные ограничения, чтобы остановить стремительное распространение инфекции и уменьшить риски заражения. Кардинально другим подходом отличается Швеция. Нужен ли карантин – поспорили двое эпидемиологов.
Так, британский эпидемиолог Нил Фергюсон и шведский ученый Иоганн Гизеке дали два интервью изданию Unherd.
Читайте также Через несколько недель жители Швеции будут иметь иммунитет к коронавирусу, несмотря на игнорирование карантина
Позиция шведского эпидемиолога Иоганна Гизеке
В Швеции: вместо того, чтобы закрывать школы, магазины и производства, а также заставлять граждан сидеть дома и не выходить на улицу, правительство страны рекомендовало оставаться в домах только пенсионерам. Такая политика страны во время пандемии для некоторых показалась сумасшедшей, а для других – правильной.
Как считает шведский ученый Гизеке (тезисно):
- Политика Великобритании в отношении принудительного карантина и других европейских стран не основывается на доказательствах.
- Правильная политика заключается в защите только старых и слабых.
- Начальная позиция Великобритании была лучше.
- Любые подобные модели карантина – сомнительная основа для публичной политики.
- Результаты в итоге будут одинаковыми для всех стран.
- COVID-19 – это "легкое заболевание" и похоже на грипп.
- Людей больше напугала новизна этой болезни.
- Фактический уровень летальности от Covid-19 составляет 0,1%.
- Как минимум 50% населения Великобритании, так и Швеции, как окажется, уже болели болезнью, когда появится массовое тестирование на антитела.
Позиция британского эпидемиолога Нила Фергюсона
В Великобритании, когда началась эпидемия коронавируса, сначала не вводили карантин, считая, что население может произвести коллективный иммунитет. Однако, когда количество больных начало расти, тогда объявили немало ограничений в стране.
Как считает британский ученый Фергюсон (тезисно):
- В Швеции все еще наблюдается ежедневный рост смертности и заболеваемости, тогда как в Британии количество снизилось.
- Показатель летальности заражения в Великобритании составляет 0,8-0,9%.
- Великобритания должна использовать южнокорейскую модель борьбы с пандемией – без жестких ограничений передвижения, введя массовое тестирование людей и распространение честной информации.
- Стратегия блокировки была эффективной, но она не является устойчивой в долгосрочной перспективе.
- Карантин оказал значительное влияние на психическое здоровье и социальный уровень людей.
- Изоляция уязвимых групп – это не реалистичная стратегия.
- До тех пор, пока не существует вакцины, всем придется сохранять социальную дистанцию.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое - читайте в разделе Здоровье.