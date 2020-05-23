24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Нужно ли детям носить маски в детсадах: ответ Минздрава

- Читати новину українською
Нужны ли маски в детских садиках
Нужны ли маски в детских садах / Unsplash

С 25 мая в Украине позволят работу детских садов. Степанов заверил, что информация об обязательном наличии маски у ребенка в детском саду не соответствует действительности.

Минздрав не давал рекомендаций по ношению масок детьми в детских садах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 мая, сообщает 24 канал.

К теме Детсады заработают с 25 мая: в Минздраве утвердили правила

В рекомендациях Минздрава для детских садов и учреждений такого типа нет пункта об обязательном ношении защитных масок.

С 25 мая мы действительно даем возможность возобновить работу дошкольных учебных заведений, если это позволяет эпидемическая ситуация в регионе. В наших рекомендациях нет требования, чтобы дети постоянно находились в масках,
– заявил Максим Степанов.

В то же время министр призвал внимательнее читать требования и рекомендации и призвал СМИ не распространять неправдивую информацию. По его словам, они достаточно "четкие и понятные".

Напомним, что еще 21 мая во время брифинга в Черновцах Степанов сказал, что воспитатели должны следить за выполнением противоэпидемических требований детьми. В частности, это касалось и ношения масок. Министр пояснил, что это для того, чтобы дети имели меньший риск заражения и не заразили старших членов своих семей.

Конечно, достаточно трудно 3-4-летнему ребенку сказать: "ты должен выполнить первое, второе, третье четвертое" и рассчитывать на его сознательность. Но для этого и есть воспитатели, которые должны за этим следить,
– сказал тогда он.

Рекомендації для роботи дитсадків під пандемії Інфографіка 24 канал
Рекомендации для работы детсадов во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Карантин в Украине 2020 Дети Учеба Профилактика заболеваний Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна