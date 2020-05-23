Нужно ли детям носить маски в детсадах: ответ Минздрава

С 25 мая в Украине позволят работу детских садов. Степанов заверил, что информация об обязательном наличии маски у ребенка в детском саду не соответствует действительности.

Минздрав не давал рекомендаций по ношению масок детьми в детских садах, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 мая, сообщает 24 канал.

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В рекомендациях Минздрава для детских садов и учреждений такого типа нет пункта об обязательном ношении защитных масок.

С 25 мая мы действительно даем возможность возобновить работу дошкольных учебных заведений, если это позволяет эпидемическая ситуация в регионе. В наших рекомендациях нет требования, чтобы дети постоянно находились в масках,

– заявил Максим Степанов.

В то же время министр призвал внимательнее читать требования и рекомендации и призвал СМИ не распространять неправдивую информацию. По его словам, они достаточно "четкие и понятные".

Напомним, что еще 21 мая во время брифинга в Черновцах Степанов сказал, что воспитатели должны следить за выполнением противоэпидемических требований детьми. В частности, это касалось и ношения масок. Министр пояснил, что это для того, чтобы дети имели меньший риск заражения и не заразили старших членов своих семей.

Конечно, достаточно трудно 3-4-летнему ребенку сказать: "ты должен выполнить первое, второе, третье четвертое" и рассчитывать на его сознательность. Но для этого и есть воспитатели, которые должны за этим следить,

– сказал тогда он.