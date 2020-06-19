Нужно ли носить перчатки, чтобы защититься от коронавируса: ответ Минздрава
Медицинские маски на улице уже можно не носить. Надевать средства индивидуальной защиты нужно, заходя внутрь помещений, где есть массовое скопление людей. А вот перчатки можно не носить. Почему, объяснил главный санитарный врач Украины.
Виктор Ляшко отметил, что прежде всего стоит мыть руки и обрабатывать их антисептиком, пишет УНИАН.
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Так, Ляшко напомнил, как в начале карантина команда Минздрава подверглась критике за то, что рекомендовала ношение масок всем людям, которые находятся в общественных помещениях. Впрочем уже через два месяца такие же рекомендации объявил ВОЗ.
Ляшко отметил, что в настоящее время ношение масок на улице не является обязательным, но заходя в общественное помещение, следует таки одевать маску на лицо должным образом, чтобы она прикрывала органы дыхания.
Также заместитель министра здравоохранения добавил, что он рекомендует украинцам часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. А вот перчатки одевать не нужно.
Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канал