Медицинские маски на улице уже можно не носить. Надевать средства индивидуальной защиты нужно, заходя внутрь помещений, где есть массовое скопление людей. А вот перчатки можно не носить. Почему, объяснил главный санитарный врач Украины.

Виктор Ляшко отметил, что прежде всего стоит мыть руки и обрабатывать их антисептиком, пишет УНИАН.

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Так, Ляшко напомнил, как в начале карантина команда Минздрава подверглась критике за то, что рекомендовала ношение масок всем людям, которые находятся в общественных помещениях. Впрочем уже через два месяца такие же рекомендации объявил ВОЗ.

Виктор Ляшко "Какой шквал критики был вылит на Минздрав. За два месяца ВОЗ подтверждает этот факт и говорит, что в условиях пандемии маску должны одевать все, поскольку могут быть потенциально инфицированными".

Ляшко отметил, что в настоящее время ношение масок на улице не является обязательным, но заходя в общественное помещение, следует таки одевать маску на лицо должным образом, чтобы она прикрывала органы дыхания.

Также заместитель министра здравоохранения добавил, что он рекомендует украинцам часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. А вот перчатки одевать не нужно.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канал