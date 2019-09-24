Нужно ли беременным делать прививки от гриппа

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Вакцинация беременных
Вакцинация беременных / imunizzare.com.br

Беременные женщины более восприимчивы к вирусу гриппа, чем другие. Изменения со стороны иммунной системы делают женщину более уязвимой к инфекциям.

Изменения размещения таких органов, как сердце и легкие в период беременности увеличивают риск развития осложнений и процент госпитализации, отмечают врачи.

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Грипп, перенесенный матерью в первом триместре, несет угрозу для плода.

Вакцина поможет защитить новорожденного в первые месяцы жизни вследствие маминых антител.


Мамины антитела позаботятся об организме ребенка

Можно ли делать прививки в период грудного вскармливания?

Да! Мамы, которые кормят грудью, должны получить прививку, чтобы защитить от гриппа не только себя, но и малыша. Особенно это важно для детей до 6 месяцев, которые не могут быть привиты.

CDC и WHO рекомендуют вакцинацию от гриппа в любом триместре беременности и в период грудного вскармливания.

Вакцинация лучшая защита от гриппа, убеждают врачи.

Какие еще прививки стоит сделать беременным рассказывала Ульяна Супрун.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Беременность и роды Вакцинация Медицина
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