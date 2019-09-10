Нужно ли чистить язык

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Чистить язык
Чистить язык / pixabay.com

Язык – важный орган, который выполняет много задач: обеспечивает чувствительность к различным вкусам, помогает в процессах жевания и глотания, участвует в поцелуях и формирует звуки речи. Но стоит ли его чистить?

Пользоваться устройствами для чистки языка большинству людей не обязательно. Сейчас подтверждена польза чистки только для людей с галитозом – неприятным запахом изо рта.

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Как проверить есть ли у вас неприятный запах изо рта?

Он связан с преобладанием анаэробных бактерий – они могут жить на зубах, языке и даже миндалинах, – которые выделяют сернистые соединения. Тест на галитоз можно пройти самостоятельно: нужно взять ложку, провести по спинке языка, соскребая налет и клетки эпителия, а затем понюхать содержимое.

Как чистить язык?

Если запах вам не нравится, очистка языка может помочь – но важно понимать, что это дополнение к ежедневной гигиене, а не самостоятельная процедура. Делать это можно обычной мягкой зубной щеткой, потому специальные скребки покупать необязательно.

Язик треба чистити тільки людям з неприємним запахом з рота
Язык надо чистить только людям с неприятным запахом изо рта

Почему появляется налет на языке?

Налет может появляться и по другим причинам. Например, при рефлексионной болезни происходит выброс желудочного сока в пищевод и горло, на что реагирует слизистая оболочка, пытаясь защититься еще большим количеством слизи. В этом питательной среде размножаются микробы, через которые и формируется белая пленка.

А еще существуют варианты нормы, при которых язык выглядит необычно. Например, складчатый язык – это врожденная особенность, при которой на языке множество впадин и складок. Это не опасно, но в углублениях может накапливаться микробный налет, и чистка в таких случаях необходима. Другой вариант нормы – географический язык, покрытый якобы пятнами с четкими границами. Эти пятна – не налет, а измененная поверхность языка, и его чистка в таком случае противопоказана, поскольку может травмировать слизистую.

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Стоматология Гигиена
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