Нужно ли есть ежедневно первые блюда: ответ диетолога

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Почему не нужно есть ежедневно супы, бульоны, борщи
Почему не нужно есть ежедневно супы, бульоны, борщи / unsplash.com

Часто от старшего поколения можно услышать советы о питании, мол, нужно есть как можно больше супов и борщей. И все это идет из прошлого, когда есть было нечего.

Диетолог Екатерина Павлова отметила, что информацию о пользе первых блюд передавали из поколения в поколение.

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На самом деле супы, борщи – не обязательный элемент здорового питания. Ранее супы были в почете. Если удавалось найти какую-то кость и что-то с нее выварить, это был уже пир.

Но, по словам эксперта, мы живем во времена чрезмерного потребления, а не недостатка его.

Если же любите есть первые блюда – не стоит от них отказываться. А если не любите – не стоит себя заставлять. Лучше всего готовить или есть овощные супы. В таком отваре очень много витаминов и микроэлементов. Готовьте легкий суп, без зажарки.

 
Диетолог Екатерина Павлова
“Мясной бульон – сомнительная польза. Многие экстрактивные вещества содержатся в отваре, то есть все вредное из мяса – в отвар. Если еще и магазинное мясо – то там могут быть антибиотики. Мясные супы готовьте на втором бульоне и только из домашнего мяса. Для этого следует отварить мясо 30 минут, воду слить и все варить вместе с овощами ”.

При болезнях желудочно-кишечного тракта можно есть и мясные бульоны.

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Диетолог не советует есть первые блюда горячими. Кипяток обжигает пищевод, на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода.

Не стоит заказывать супы в ресторанах и кафе, если вы не уверены в их качестве.

Альтернативой мясным супам может быть уха из хорошей рыбы.

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Теги: Здоровое питание Новости Здоровье Здоровье
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