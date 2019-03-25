Нужно ли есть ежедневно первые блюда: ответ диетолога
Часто от старшего поколения можно услышать советы о питании, мол, нужно есть как можно больше супов и борщей. И все это идет из прошлого, когда есть было нечего.
Диетолог Екатерина Павлова отметила, что информацию о пользе первых блюд передавали из поколения в поколение.
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На самом деле супы, борщи – не обязательный элемент здорового питания. Ранее супы были в почете. Если удавалось найти какую-то кость и что-то с нее выварить, это был уже пир.
Но, по словам эксперта, мы живем во времена чрезмерного потребления, а не недостатка его.
Если же любите есть первые блюда – не стоит от них отказываться. А если не любите – не стоит себя заставлять. Лучше всего готовить или есть овощные супы. В таком отваре очень много витаминов и микроэлементов. Готовьте легкий суп, без зажарки.
При болезнях желудочно-кишечного тракта можно есть и мясные бульоны.
Диетолог не советует есть первые блюда горячими. Кипяток обжигает пищевод, на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода.
Не стоит заказывать супы в ресторанах и кафе, если вы не уверены в их качестве.
Альтернативой мясным супам может быть уха из хорошей рыбы.
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