Нужно ли пить дополнительно кальций, магний и цинк: объясняет Супрун

Достаточно распространено сегодня употреблять дополнительные витамины, к примеру, минеральные добавки с магнием, цинком и кальцием.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, чем опасны эти добавки и как их лучше употреблять.

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Добавки с кальцием

Кальций полезен не только для здоровья костей. Он является сигнальной молекулой в середине клетки, кофактором многих ферментов. Уровень кальция в крови должен быть постоянным.

Суточная доза кальция – 1 грамм кальция.

Что касается безопасности добавок с кальцием, то Супрун советует употреблять цитрат кальция, и пить в несколько приемов в течение дня дозами не более 600 мг.

Ульяна Супрун “Добавки кальция взаимодействуют с другими лекарствами, в том числе с антибиотиками, бисфосфатами и лекарствами против гипертензии. Кроме этого, кальций ухудшает усвоение добавок магния, цинка и железа”.

Эти добавки не спасут от ломкости ногтей и волос. Нехватка кальция в организме проявляется как потеря кальция. А в крови его уровень постоянный, а потому он не может повлиять на ни на кожу, ни на волосы или ногти.

Ломкость ногтей вместе с потрескавшимися губами, одышкой, быстрой утомляемостью свидетельствует об анемии или же недостаточной активности щитовидной железы.

В каких продуктах содержится магний: в молочной сыворотке, молоке и молочнокислых продуктах, сыре типа пармезан, моцарелла и сулугуни, белокочанной, цветной и пекинской капусте.

Добавки с магнием

Магний является кофактором почти 80% ферментов в нашем теле. Он нужен для образования нейромедиаторов. Дефицит этого микроэлемента связывают с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, остеопорозом, гипертензией, неврологическими нарушениями.

Суточная доза магния – 3,6 мг/кг.

Большинство добавок содержит большую дозу. Но магний имеет ограничения в усвоении.

Врач Ульяна Супрун “Магний всасывается в кишечнике пассивным и активным переносом. Активный означает, что есть белок, который как перевозчик, тянет ион магния из кишечника в кровь. Это важный момент, ведь в таком случае именно количество переносчиков будет ограничивать способность тела усвоить магний. Магний, кальций и цинк имеют общий переносчик в кишечнике — чемих больше в организме, тем сильнее конкуренция и хуже поглощенияе”.

Пить магний нужно небольшими дозами, но отдельно от цинка и кальция. Добавки с магнием нужно сочетать с белковой и жирной пищей, сухарями и корнеплодами. Они способствуют поглощению магния. А отруби, грибы, шпинат, орехи и высокие дозы других минералов будут препятствовать усвоению магния из добавок.

В каких продуктах содержится магний: во всех зеленых овощах, зелени и крупах.

Добавки с цинком

Этот микроэлемент нужен для работы иммунной системы, регуляции активности генов, заживления ран и работы мозга.

Добавки цинка полезны при лечении длительной диареи у детей и ее предотвращении, и рекомендованы при кишечных инфекциях. Достаточное потребление цинка может замедлить связанные с возрастом хронические болезни, остеоартрит, остеопороз и дегенерацию сетчатки глаза.

Добавки цинка контроль уровня глюкозы и баланс жиров у больных диабетом. Цинк нужен для образования спермы, его также могут прописать людям с ВИЧ.

Ульяна Супрун “Недостаток цинка может проявляться в выпадении волос, дистрофии ногтей (сильном искажении), эректильной дисфункции, отставании развития у детей, частых простудах. Недостаток цинка чаще всего присущ людям с алкоголизмом, нарушением усвоения питательных веществ (при болезни Крона и целиакии например), а также будущим и кормящим матерям и веганам”.

Суточная доза цинка – от 5 до 12 мг/сутки.

Безопасная доза – до 40 мг за 2 – 5 приемов.

Если же у человека будет хроническая передозировка цинка, то это может вызвать тошноту, судороги, диарею, ослабление иммунитета, нарушения уровня липопротеинов крови и анемии.

При передозировке (свыше 100 мг в сутки) у мужчин увеличивается в 2,3 раза риск простаты. Беременным и кормящим мамам нужно проконсультироваться с врачом. Также добавки цинка ухудшают усвоение ряда антибиотиков и меди.

В каких продуктах содержится цинк: в мясе, морепродуктах, бобовых, тыквенном и конопляном семени, какао и орехах. Цинк в бобовых и орехах имеет низкую биодоступность, поэтому их лучше замачивать перед приготовлением или потреблением.

На вопрос пить или не пить минеральные добавки может ответить только врач.

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