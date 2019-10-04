Нужно ли потеть, чтобы быстрее вылечить простуду

Если вы простудились, то можете делать все, что угодно, и крайне маловероятно, что хоть что-то из этого как-то повлияет на скорость выздоровления, поэтому добавлять себе лишний стресс высокой температурой довольно бессмысленно.

Пот помогает телу остыть, и когда выступает на теле – спадает жар. Но высокая температура нужна для того, чтобы мобилизовать иммунную систему, поэтому, если она ниже 38,5 градусов, лучше дать организму шанс побороться с ней самому.

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Пот – это скорее сигнал того, что вы выздоравливаете, но не движущая сила этого процесса. У нас может быть много объяснений того, почему нужно или не нужно потеть, но эксперименты показывают, что никакие лекарства и "народные методы" не могут ускорить выздоровление при ОРВИ.



Простуду лучше всего лечить отдыхом

Впрочем, масштабные научные исследования о взаимосвязи потения и скорости выздоровления, судя по всему, не проводились.

Существует также миф, что при начальных симптомах простуды поможет поход в баню. Австрийские ученые проверили это предположение и в течение шести месяцев наблюдали за группой из 50 мужчин: половина регулярно ходила в сауну, половина – нет.

Среди тех, кто парился, случаев простуды было немножко меньше, чем в контрольной группе, но, как отмечают ученые, выводы делать рано и нужны дальнейшие исследования.

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