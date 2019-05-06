Нужно ли принимать пробиотики вместе с антибиотиками
Совместно с антибиотиками пробиотики принимать не нужно. Четких доказательств о пользе пробиотиков нет.
Диарея после приема антибиотиков называется "антибиотик-ассоциированная диарея", она возникает из-за повышенного количества бактерии Clostridium Difficile, это опасно развитием псевдомембранного колита (диарея, боли в животе, рвота, повышение температуры), рассказала фармаколог Галина Бочкарева.
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Лечение: отмена антибиотика и назначения другого, который чувствителен к Clostridium Difficile, их всего 2, и пробиотики тут не помогут.
Доказательная база
- Есть метаанализ исследований с большой выборкой (82 РСИ), более 10 тысяч участников, где исследовалось назначение пробиотиков для профилактики диареи, связанной с приемом антибиотика, в результате четких положительных данных не было обнаружено.
- Еще одно исследование показало, что применение пробиотиков после антибиотика способствовало худшему восстановлению микрофлоры.
- Диарея, вздутие живота, боли в животе – не являются показанием к назначению пробиотиков, эти симптомы – следствие каких-либо заболеваний и нужно искать причины.
- Диагноза "дисбактериоз" не существует и анализ кала на дисбактериоз – это отмывание денег.
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Источник: Здоров'я 24
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