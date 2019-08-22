Нужно ли проверяться мужчинам, которые имеют постоянного сексуального партнера

Все знают о презервативах и безопасном сексе. Но жизнь полна неожиданностей. Чтобы не переживать за свое мужское достоинство, лучше время от времени сдавать анализы.

регулярная проверка нужна для тех, кто находится в группе риска. В нее входят те, кто:

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уже болел ИППП в прошлом, занимается сексом без презерватива с новыми партнерами, занимается сексом с другими мужчинами, находится в открытых отношениях: когда постоянный партнер занимается сексом с другими мужчинами или женщинами, занимается групповым сексом, имеет ВИЧ-позитивный статус, употребляет наркотики внутривенно или через нос, работает в сфере секс-услуг.

Но если вы ответственно относитесь к своему здоровью, регулярные проверки на ИППП не будут лишними. ВИЧ имеет длинный инкубационный период – до 1 года, поэтому в начале отношений анализы могут быть отрицательными. А со временем вирус может себя проявить.



Что делать, если вы не доверяете партнеру?

Чтобы исключить заражение, вам придется сдать анализы трижды:

Через неделю после подозрительного полового контакта – два отдельных мазка из уретры (даже если ничего не беспокоит): на микроскопию ("общий мазок"), для определения возбудителей гонореи, хламидиоза, трихомониаза, микоплазмы гениталиум, вирусов простого герпеса, вируса папилломы человека 16 и 18 типов методом ПЦР.

Через 1-1,5 месяца сдать кровь из вены на сифилис и гепатиты.

Через 3 месяца – кровь на ВИЧ и повторно на сифилис и гепатиты.

Что не поможет?

Для "профилактики" вводить растворы антисептиков в мочеиспускательный канал. Этот метод не имеет доказанной эффективности и может способствовать дальнейшему распространению инфекции.

Принимать антибактериальные и противовирусные препараты. Это кажется хорошей идеей, но может негативно сказаться на результате анализов.

Бежать в лабораторию сразу после незащищенного секса. Анализ выявит инфекцию, только когда концентрация вредных микробов в организме достигнет определенного уровня. На это потребуется как минимум несколько дней.

Стесняться идти к врачу.

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