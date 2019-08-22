Нужно ли проверяться мужчинам, которые имеют постоянного сексуального партнера
Все знают о презервативах и безопасном сексе. Но жизнь полна неожиданностей. Чтобы не переживать за свое мужское достоинство, лучше время от времени сдавать анализы.
регулярная проверка нужна для тех, кто находится в группе риска. В нее входят те, кто:
Читайте также: Секс с незнакомцем: какие стоит сдать анализы после него
- уже болел ИППП в прошлом,
- занимается сексом без презерватива с новыми партнерами,
- занимается сексом с другими мужчинами,
- находится в открытых отношениях: когда постоянный партнер занимается сексом с другими мужчинами или женщинами,
- занимается групповым сексом,
- имеет ВИЧ-позитивный статус,
- употребляет наркотики внутривенно или через нос,
- работает в сфере секс-услуг.
Но если вы ответственно относитесь к своему здоровью, регулярные проверки на ИППП не будут лишними. ВИЧ имеет длинный инкубационный период – до 1 года, поэтому в начале отношений анализы могут быть отрицательными. А со временем вирус может себя проявить.
Что делать, если вы не доверяете партнеру?
Чтобы исключить заражение, вам придется сдать анализы трижды:
Через неделю после подозрительного полового контакта – два отдельных мазка из уретры (даже если ничего не беспокоит): на микроскопию ("общий мазок"), для определения возбудителей гонореи, хламидиоза, трихомониаза, микоплазмы гениталиум, вирусов простого герпеса, вируса папилломы человека 16 и 18 типов методом ПЦР.
Через 1-1,5 месяца сдать кровь из вены на сифилис и гепатиты.
Через 3 месяца – кровь на ВИЧ и повторно на сифилис и гепатиты.
Что не поможет?
Для "профилактики" вводить растворы антисептиков в мочеиспускательный канал. Этот метод не имеет доказанной эффективности и может способствовать дальнейшему распространению инфекции.
Принимать антибактериальные и противовирусные препараты. Это кажется хорошей идеей, но может негативно сказаться на результате анализов.
Бежать в лабораторию сразу после незащищенного секса. Анализ выявит инфекцию, только когда концентрация вредных микробов в организме достигнет определенного уровня. На это потребуется как минимум несколько дней.
Стесняться идти к врачу.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.