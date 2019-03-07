Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить

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Как узнать есть ли иммунитет к кори
Как узнать есть ли иммунитет к кори / pixabay.com

Проверить наличие иммунитета от вирусов кори, краснухи и паротита можно с помощью лабораторных анализов на наличие антител класса IgG.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщил Александр Заика, заведующий отделом стратегии иммунизации, эпидемиолог Программы подготовки по интрервенцийной (прикладной) эпидемиологии Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Как сдать анализы? Перед исследованием необходимо обратиться к семейному врачу, педиатру или терапевту, который даст направление в лабораторию и проинформирует о требованиях в подготовке к сдаче проб крови.

Сколько стоит? Стоимость исследования необходимо уточнять непосредственно в лаборатории, услугами которой планируете воспользоваться.

Где делают анализы? Такой вид исследования проводится вирусологическими лабораториями лабораторных центров Минздрава при наличии необходимых иммуноферментных тест-систем, а также предоставляется как услуга частными лабораториями, которые должны иметь лицензию на данный вид исследований.

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Как понять результаты на антитела? Результаты лабораторного исследования может оценить только врач.

Когда стоит делать прививки от кори без анализа? Прививки против кори нужно делать без предварительного исследования на наличие иммунитета к кори, если:

  • При поступлении сроков проведения прививок в соответствии с Календарем – в 1 и 6 лет. В случае, если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, необходимо получить прививку как можно скорее.
  • Отсутствуют данные в медицинской документации о получении двух прививок для профилактики кори (отсутствуют 2 дозы, или в анамнезе 1 доза прививки против кори), либо не имеют указанной в анамнезе перенесенной кори (для взрослых);

Можно ли заболеть корью, если сделал прививку? Вероятность относительно отсутствия формирования иммунитета после 2 доз прививок против кори существует, поскольку у 5% лиц генетически обусловлена недостаточный иммунный ответ на вакцинный антиген, а также снижение иммунитета со временем после вакцинации. Однако, в случае заболевания корью привитых лиц болезнь протекает более легко, чем у непривитых.

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Теги: Статьи Публикации Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Медицина Профилактика заболеваний Вакцина Корь
Источник: Здоров'я 24
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