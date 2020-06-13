В Минздраве отметили, что в Украине до сих пор продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. О второй волне пока говорить рано, но она состоится с вероятностью в 70 процентов.

Оценил ситуацию с распространением коронавируса главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Ляшко, о новой волне нельзя говорить по результатам двух-трех дней.

Виктор Ляшко “Мы будем оценивать заболеваемость в динамике. Как минимум, мы должны подождать семь дней, чтобы увидеть рост и проанализировать инкубационный период. Когда мы говорим про инкубационный период, речь идет о 14 дней, но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта”.

Также главный санитарный врач страны отметил, что вторая волна COVID-19 в Украине, вероятно, придется на заболеваемость сезонным гриппом.

Вторую волну я оценил бы в процентов 70, потому что она еще совпадет с обычным гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Но там опять же, надо будет смотреть, какая из инфекционных болезней предшествует и имеет главное значение,

– пояснил чиновник.

Он отметил, что сейчас нужно следить за эпидемиологической ситуацией как в Украине, так и во всем мире. Так, в частности Ляшко привел в пример Китай, где второй волны до сих пор не зафиксировали.

Виктор Ляшко “Если мы посмотрим на Китай, то второй волны у них нет достаточно долгое и долгое время. Если посмотрим на страны Европы, то они пошли на снижение с незначительными подъемами после снятия карантина”.

Ляшко резюмировал, что в Минздраве следят за ситуацией и не исключают вероятность второй волны.

Важно! Сейчас в Украине фиксируют рекордные суточные показатели роста количества больных. Так, за минувшие сутки выявили 753 новых случая инфицирования – больше всего с начала эпидемии. Общее количество больных COVID-19 составляет – 30 506.