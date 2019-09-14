О чем говорит белое пятно в глазу
Существует несколько вероятных причин возникновения белого пятна в глазу. Такое явление не является отдельным заболеванием. Симптом обычно легко поддается лечению.
Самыми распространенными причинами такого неприятного явления являются язвы роговицы и пингвекулы, отмечают специалисты.
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Белые пятна в глазу могут отличаться по степени тяжести. Некоторые могут быть едва заметны, другие – вызывают много дискомфорта.
Однако, любое воспаление в глазу стоит держать под контролем. Поэтому, при появлении белого пятна – обратитесь к врачу, даже если дискомфорт от нее минимальный.
Белые пятна в глазу могут быть разной степени тяжести
Условия, вызывающие образование белого пятна в глазу
Язва роговицы возникает при повреждении роговицы глаза. Может приводить к повреждениям зрения и даже слепоте. Причинами язв могут быть ожоги, проблемы с контактными линзами, внешние раздражители.
Пингвекулы – другая распространенная причина белых пятен в глазу.
Могут возникнуть если глаза:
- подвергаются воздействию ультрафиолета;
- контактируют с пылью или песком;
- становятся сухими;
- раздражаются контактными линзами.
Обычно, пятна белые или желтые, образуются из отложений жира или белка. Появляются на конъюнктиве, которая является прозрачным покрытием белой части глазного яблока. Пятна обычно неправильной формы и образуются на части глаза – ближайшей к носу.
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