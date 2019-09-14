О чем говорит белое пятно в глазу

29 Читати новину українською
Белое пятно в глазу может приносить дискомфорт
Белое пятно в глазу может приносить дискомфорт / kosmetykimineralne.pl

Существует несколько вероятных причин возникновения белого пятна в глазу. Такое явление не является отдельным заболеванием. Симптом обычно легко поддается лечению.

Самыми распространенными причинами такого неприятного явления являются язвы роговицы и пингвекулы, отмечают специалисты.

Читайте также: Какие заболевания можно определить по состоянию глаз

Белые пятна в глазу могут отличаться по степени тяжести. Некоторые могут быть едва заметны, другие – вызывают много дискомфорта.

Однако, любое воспаление в глазу стоит держать под контролем. Поэтому, при появлении белого пятна – обратитесь к врачу, даже если дискомфорт от нее минимальный.


Белые пятна в глазу могут быть разной степени тяжести

Условия, вызывающие образование белого пятна в глазу

Язва роговицы возникает при повреждении роговицы глаза. Может приводить к повреждениям зрения и даже слепоте. Причинами язв могут быть ожоги, проблемы с контактными линзами, внешние раздражители.

Пингвекулы – другая распространенная причина белых пятен в глазу.

 
Пингвекулы – что это?
Пингвекулы – это небольшое образование белого или желтого цвета, локализуются в назальной половине конъюнктивы. Чаще всего болезнь проходит бессимптомно и не влияет на работоспособность и зрение человека до тех пор, пока образование не воспалено.

Могут возникнуть если глаза:

  • подвергаются воздействию ультрафиолета;
  • контактируют с пылью или песком;
  • становятся сухими;
  • раздражаются контактными линзами.

Обычно, пятна белые или желтые, образуются из отложений жира или белка. Появляются на конъюнктиве, которая является прозрачным покрытием белой части глазного яблока. Пятна обычно неправильной формы и образуются на части глаза – ближайшей к носу.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 14 сентября для всех знаков зодиака
сегодня
1561
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1264
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 53714
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
8 сентября 08:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 5628
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
7 сентября 08:41 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 540
Как правильно воспитывать детей с аутизмом
5 сентября 16:49 Как правильно воспитывать детей с аутизмом
Олександр Бевза 430
Новости
Больше новостей
Залиште відгук