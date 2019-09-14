О чем говорит белое пятно в глазу

Существует несколько вероятных причин возникновения белого пятна в глазу. Такое явление не является отдельным заболеванием. Симптом обычно легко поддается лечению.

Самыми распространенными причинами такого неприятного явления являются язвы роговицы и пингвекулы, отмечают специалисты.

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Белые пятна в глазу могут отличаться по степени тяжести. Некоторые могут быть едва заметны, другие – вызывают много дискомфорта.

Однако, любое воспаление в глазу стоит держать под контролем. Поэтому, при появлении белого пятна – обратитесь к врачу, даже если дискомфорт от нее минимальный.



Белые пятна в глазу могут быть разной степени тяжести

Условия, вызывающие образование белого пятна в глазу

Язва роговицы возникает при повреждении роговицы глаза. Может приводить к повреждениям зрения и даже слепоте. Причинами язв могут быть ожоги, проблемы с контактными линзами, внешние раздражители.

Пингвекулы – другая распространенная причина белых пятен в глазу.

Пингвекулы – что это? Пингвекулы – это небольшое образование белого или желтого цвета, локализуются в назальной половине конъюнктивы. Чаще всего болезнь проходит бессимптомно и не влияет на работоспособность и зрение человека до тех пор, пока образование не воспалено.

Могут возникнуть если глаза:

подвергаются воздействию ультрафиолета;

контактируют с пылью или песком;

становятся сухими;

раздражаются контактными линзами.

Обычно, пятна белые или желтые, образуются из отложений жира или белка. Появляются на конъюнктиве, которая является прозрачным покрытием белой части глазного яблока. Пятна обычно неправильной формы и образуются на части глаза – ближайшей к носу.