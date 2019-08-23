О чем свидетельствует цвет налета на зубах

Зубной налет – смесь остатков пищи, отторгнутых клеток слизистой рта и бактерий. Даже у здорового человека налет всегда появляется после еды и легко удаляется при регулярной чистке зубов.

По цвету налета на зубах можно выяснить причину его появления, – отмечает стоматолог Юлия Селютина.

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1. Желтый налет

Если вы стали замечать, что на ваших зубах или зубах вашего ребенка появился желтый налет, то это последствия:

неправильного ухода – некачественная гигиена, плохая чистка зубов;

питания – ребенок засыпает с бутылочкой молока, смеси или компота, взрослый курит, часто пьет кофе, крепкий чай или напитки, пищу, которые могут окрасить зубы;

прием антибиотиков – соблюдайте правила гигиены и питания, не делайте скидок на болезнь, чтобы лечь спать с неочищенными зубами.

После выздоровления меняйте щетку на новую.

2. Ржавый или коричневый налет

Его причины:

прием препаратов железа, повышенное содержания железа в водопроводной воде.

Счищается несложно, но появляется в течение всего времени действия железа. Устранять налет стоит после окончания лечения.

Если же причиной является вода – то нужно регулярно проходить профессиональную гигиену и поставить фильтры.

3. Серый цвет налета

Он свидетельствует о:

1) чистке зубов без пасты;

2) изменении источника воды (серый или темный налет, плохо счищается в домашних условиях) при поездке в другой город/страну;

3) полоскания антисептическими растворами или настоями ромашки, коры дуба для лечения десен.



Проводить профессиональную чистку зубов нужно каждые 6 месяцев

4. Зеленый налет

Его причина – хромогенные грибы и бактерии, в составе которых хлорофилл – он окрашивает эмаль в зеленый цвет.

Обычно образуется на молочных зубах (5-6 лет). Налет счищать сложно, лучше обратиться к стоматологу.

5. Черный налет

Это налет Пристли, который появляется из-за пигментообразовательных бактерий. Часто возникает у детей, которіе имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Налет Пристли опоясывает зуб преимущественно возле десен и не счищается в домашних условиях.

После профчистки у стоматолога налет через некоторое время образуется снова, но с возрастом перестает появляться.

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