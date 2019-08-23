О чем свидетельствует цвет налета на зубах
Зубной налет – смесь остатков пищи, отторгнутых клеток слизистой рта и бактерий. Даже у здорового человека налет всегда появляется после еды и легко удаляется при регулярной чистке зубов.
По цвету налета на зубах можно выяснить причину его появления, – отмечает стоматолог Юлия Селютина.
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1. Желтый налет
Если вы стали замечать, что на ваших зубах или зубах вашего ребенка появился желтый налет, то это последствия:
- неправильного ухода – некачественная гигиена, плохая чистка зубов;
- питания – ребенок засыпает с бутылочкой молока, смеси или компота, взрослый курит, часто пьет кофе, крепкий чай или напитки, пищу, которые могут окрасить зубы;
- прием антибиотиков – соблюдайте правила гигиены и питания, не делайте скидок на болезнь, чтобы лечь спать с неочищенными зубами.
После выздоровления меняйте щетку на новую.
2. Ржавый или коричневый налет
Его причины:
- прием препаратов железа,
- повышенное содержания железа в водопроводной воде.
Счищается несложно, но появляется в течение всего времени действия железа. Устранять налет стоит после окончания лечения.
Если же причиной является вода – то нужно регулярно проходить профессиональную гигиену и поставить фильтры.
3. Серый цвет налета
Он свидетельствует о:
1) чистке зубов без пасты;
2) изменении источника воды (серый или темный налет, плохо счищается в домашних условиях) при поездке в другой город/страну;
3) полоскания антисептическими растворами или настоями ромашки, коры дуба для лечения десен.
Проводить профессиональную чистку зубов нужно каждые 6 месяцев
4. Зеленый налет
Его причина – хромогенные грибы и бактерии, в составе которых хлорофилл – он окрашивает эмаль в зеленый цвет.
Обычно образуется на молочных зубах (5-6 лет). Налет счищать сложно, лучше обратиться к стоматологу.
5. Черный налет
Это налет Пристли, который появляется из-за пигментообразовательных бактерий. Часто возникает у детей, которіе имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Налет Пристли опоясывает зуб преимущественно возле десен и не счищается в домашних условиях.
После профчистки у стоматолога налет через некоторое время образуется снова, но с возрастом перестает появляться.
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