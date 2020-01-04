О каких болезнях говорит цвет вашей мочи

Моча может многое рассказать о состоянии здоровья человека. Для этого не обязательно пачкать руки и мочиться в чашку – достаточно лишь посмотреть в унитаз.

Помните, что некоторые пищевые продукты, красители и лекарственные средства также могут влиять на цвет мочи, сообщает Healthline.

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Прозрачный цвет мочи

Если ваша моча стала полностью прозрачной и не имеет желтый оттенок, скорее всего, вы пьете слишком много воды. Избыток воды разбавляет содержание электролита в вашем организме, и хоть редко, но это может привести к водной интоксикации. Эту проблему легко решить, ведь достаточно просто потреблять меньше жидкости.

Цвет лимонада или светлого пива

Это идеальный цвет мочи, поэтому вам не о чем беспокоиться.

Янтарный или медный цвет

Вероятно, что вы пьете недостаточное количество воды, ведь моча слишком концентрированная. Это не критическое состояние и его легко устранить, если прислушаться к организму.

Впрочем иногда это может свидетельствовать о болезни печени, почек или желчных путей.

Красный цвет

Часто красный цвет мочи меняется после употребления свеклы, но иногда он может известить о внутреннем кровотечении, травмах органов, инфекции простаты, мочевого пузыря, почек или даже о раке.

Коричневый или оранжевый оттенок

Эти оттенки сигнализируют о сильном обезвоживании организма. Рвота, диарея и лихорадка заставляют организм быстро терять воду и являются частыми причинами обезвоживания. К счастью, большинство здоровых взрослых могут легко избавиться от этой проблемы, выпивая достаточное количество воды с электролитами.

Но заметьте, что этот оттенок может свидетельствовать о таких проблемах со здоровьем:

заболевании почек;

мочекаменной болезни;

болезни печени;

вагините;

простатите;

половых инфекциях или мочевыводящих путей;

порфирие – редком генетическом заболевании крови.

Обратите внимание на самочувствие и на запах мочи – он не должен быть слишком резким или "рыбным".

Даже если вы уверены в том, что вполне здоровы, при любых изменениях советуем обратиться к своему семейному врачу.

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