О каких болезнях может рассказать состояние стоп

Наш организм часто сигнализирует о болезнях через определенные признаки. В Великобритании ученые отмечают, что нужно особенно тщательно следить за состоянием стоп и вовремя выявлять проблемы.

По состоянию стопы можно выявить развитие сердечно-сосудистых болезней, пишет Express.

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Если стопа холодная и бледная, то это может быть признаком проблем с сердцем – результатом нарушенного кровотока из-за закупоренных артерий.

Диагностировать ранний артрит можно по состоянию мелких косточек и суставов стоп.

Если у человека диабет, то ему нужно чаще посещать ортопеда. Ведь эта болезнь нарушает чувствительность в конечностях, и человек порой не ощущает, как появляются мозоли и раны.



Людям с диабетом нужно чаще посещать ортопеда

Проблемы со стопами могут часто указывать на неврологические болезни и аритмию. Ранние признаки недугов могут указывать на постоянную мышечную слабость в конечностях.

Аритмия – что это? Это нарушение деятельности сердца, связанное с нерегулярностью его сокращения. Учащенное (тахикардия) или замедленное (брадикардия) – оно одинаково вредно для здоровья организма.

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