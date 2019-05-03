О каких болезнях может рассказать состояние стоп

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О каких болезнях может рассказать состояние стоп
О каких болезнях может рассказать состояние стоп / patrickhalldpm.com

Наш организм часто сигнализирует о болезнях через определенные признаки. В Великобритании ученые отмечают, что нужно особенно тщательно следить за состоянием стоп и вовремя выявлять проблемы.

По состоянию стопы можно выявить развитие сердечно-сосудистых болезней, пишет Express.

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Если стопа холодная и бледная, то это может быть признаком проблем с сердцем – результатом нарушенного кровотока из-за закупоренных артерий.

Диагностировать ранний артрит можно по состоянию мелких косточек и суставов стоп.

Если у человека диабет, то ему нужно чаще посещать ортопеда. Ведь эта болезнь нарушает чувствительность в конечностях, и человек порой не ощущает, как появляются мозоли и раны.

Людям з діабетом потрібно частіше відвідувати ортопеда
Людям с диабетом нужно чаще посещать ортопеда

Проблемы со стопами могут часто указывать на неврологические болезни и аритмию. Ранние признаки недугов могут указывать на постоянную мышечную слабость в конечностях.

 
Аритмия – что это?

Это нарушение деятельности сердца, связанное с нерегулярностью его сокращения. Учащенное (тахикардия) или замедленное (брадикардия) – оно одинаково вредно для здоровья организма.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Диабет
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