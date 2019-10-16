О каких болезнях символизируют прыщи на лице: полезная инфографика
Высыпания на коже не всегда связаны с проблемной кожей. Иногда прыщи – это сигнал о больных внутренних органах.
Чтобы знать, что происходит с вашим организмом, стоит присмотреться, где сосредоточены высыпания.
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Что означают прыщи на лбу
Прыщи на верхней части лба говорят о проблемах с пищеварительной системой – толстым кишечником и мочевым пузырем или могут свидетельствовать о гормональных изменениях. При этом, по словам экспертов, прыщи на верхней области лба могут возникать из-за раздражения, например, вы вспотели в головном уборе.
Если высыпания появились в нижней части лба, то человек, вероятно, страдает от бессонницы, сильного стресса или плохой циркуляции крови по организму.
Сыпь на носу
Прыщи на носу показывают нарушения сердечно-сосудистой системы. Также это может свидетельствовать о плохом питании. Если сыпь на переносице — значит печень плохо очищает кровь.
Акне у глаз
Если осыпает прыщами возле глаз — у вас плохо работают почки и не хватает витаминов.
Сыпь возле губ
Обратите внимание на работу пищеварительной системы, если у вас прыщи возле губ. Тогда могут возникать запоры, расстройство желудка, кишечные колики.
Эта часть лица, как и зона вокруг глаз, очень чувствительна. Кожу могут раздражать остатки кислых продуктов (лимон или уксус в основе соусов) и вызвать воспаление. В то же время остатки жирных жареных продуктов могут блокировать поры. Как результат — сыпь возле губ.
Прыщи на щеках
Прыщи на щеках — это сигнал о проблемах с желудком или кишечником. При этом недостатки на правой щеке указывают, что вам следует бросить курить и перестать нервничать. А проблемы на левой щеке указывают на нездоровую печень.
Высыпания на подбородке
Прыщи на подбородке и нижней челюсти появляются вследствие нарушения эндокринной системы, болезней репродуктивных органов и почек. Прыщи в этих частях лица связаны как с менструальным циклом у женщин, так и с хроническим гормональным дисбалансом.
Также это указывает на злоупотребление кофе или алкоголем и низкий иммунитет.
При постоянных высыпаниях специалисты советуют пройти медицинское обследование. А также пересмотреть свой рацион и соблюдать гигиену — не касаться немытыми руками к лицу, умываться теплой (не горячей или ледяной) водой утром и вечером.
Что означают высыпания на лице
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