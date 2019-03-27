О каких болезнях свидетельствуют ранние морщины

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О каких болезнях свидетельствуют ранние морщины
О каких болезнях свидетельствуют ранние морщины / Фото из свободных источников

Морщины могут появляться с возрастом, из-за неправильного ухода за лицом, а также из-за некоторых болезней. Исследователи из Университета Вирджинии (США) установили: активизировать появление морщин на лице может неалкогольная жировая болезнь печени.

Специалисты провели исследование, чтобы выявить связь между ожирением печени и появлением морщин, пишет Daily Mail.

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Неалкогольная жировая болезнь печени - что это?

Это общий термин для ряда заболеваний печени. Они возникают у людей, которые мало пьют или вообще не употребляют спиртных напитков. Основной характеристикой неалкогольного жирового заболевания печени является слишком большое количество жира, которое сохраняется в клетках печени.
Риск развития болезней печени имеют люди, которые:

• страдают ожирением или избыточной массой тела;
• имеют диабет 2 типа;
• имеют высокое кровяное давление;
• имеют высокий уровень холестерина;
• старше 50 лет
• курят.

Нарушения, которые возникают в процессе синтезирования белка ламинина печенью, запускают механизмы формирования и роста концентрации жировых клеток этого органа. Этот неблагоприятный процесс, по словам ученых, ассоциируют со старением. Поэтому они выдвинули версию о связи между ожирением печени и появлением морщин.

Благодаря восполнению недостатка белка ламинина в клетках печени можно затормозить появление морщин на лице. Но технологии, обеспечивающей такую транспортировку, пока нет. Поэтому у ученых есть цель ее разработать.

Для поддержки функций печени очень полезно употреблять в пищу яблоки, авокадо и грейпфруты, ведь они содержат много витаминов и минералов, антиоксидантов и пектина. Особый эффект оздоровления печени дает употребление куркумы благодаря которой усиливаются желчегонные свойства и менее интенсивная откладывается жир.

via GIPHY

Также ученые советуют отказаться от употребления продуктов, которые содержат большое количество пищевых добавок. Следует также контролировать потребление молока и сахара.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
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