О каких заболеваниях могут рассказать руки пожилых людей

Руки работают на нас каждый день, но в связи с возрастными изменениями они могут становиться слабее и менее гибкими. Некоторые проблемы с руками могут быть признаками заболеваний.

Особенно изменения ощущаются после 65 лет, и некоторые из них могут затруднять выполнение повседневных задач, сообщает WebMD.

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О каких болезнях могут рассказать ваши руки

Если в руках не достаточно силы

Если ваши руки со временем ослабевают, и вы не можете уловить что-то так крепко, как раньше – это может быть вызвано хрупкостью костей, артритом или ослаблением мышц. Внезапность такого симптома может быть признаком более серьезных проблем: диабета, сердечных заболеваний или гипертонии.

Терапевт может проверить силу ваших рук и помочь вам восстановить ее (или хотя бы сохранить). Еще вы можете самостоятельно выполнять дома упражнения: сожмите нечто вроде теннисного мяча настолько сильно, насколько сможете на 3-5 секунд, а затем отпустите. Повторяйте упражнение 10 раз каждой рукой. Когда вам станет легче еuj выполнять, повышайте количество упражнений в течение дня.

Почему руки могут дрожать

Ваши руки могут дрожать по многим причинам в любом возрасте, но чаще всего это происходит после 50 лет. Такое состояние могут вызвать или усугубить некоторые препараты, например стабилизаторы настроения или те, что лечат судороги или мигрень. Кроме того, на тремор очень влияют: стресс, низкий уровень сахара в крови, утомляемость или употребление слишком много кофеина.

Хоть это может вас беспокоить, активный тремор обычно безвреден. Но пассивный тремор может быть признаком серьезной проблемы, поэтому сразу обратитесь к врачу, если у вас трясутся руки в состоянии покоя.



Будьте внимательны к изменениям своего тела, независимо от возраста

Пятна, морщины или вены на руках

Возрастные пятна могут появляться из-за длительного действия солнца, а вены становятся заметнее, поскольку вы теряете мягкие ткани. Учтите, что с возрастом коже сложнее сохранять влагу, что может привести к ее сухости и зуду.

Защитите руки от солнечных лучей солнцезащитным кремом широкого спектра, что имеет SPF 30 или выше. Надевайте хлопчатобумажные перчатки, когда занимаетесь домохозяйством и выбирайте мягкое мыло, которое не сушит кожу. Постоянное увлажнение и здоровое и полноценное питание могут помочь сохранить кожу и ногти здоровыми.

Почему на руках постоянно появляются синяки

Бывает, что для образования синяков не обязательный удар – легкий стук, и вот синяк. Часто такое явление встречается на тонкой, морщинистой или поврежденной солнцем коже. Также причиной могут такие препараты, как аспирин или другие средства для разжижения крови. Обычно это не больно, но такой синяк может не исчезать неделями.

Защищайте руки – пользуйтесь специальными перчатками или посоветуйтесь с врачом относительно специального крема или лосьона, которые помогли бы защитить вашу кожу. Если вы принимаете разбавители крови и думаете, что причина в них, обязательно сообщите врачу о этот симптом.

Пальцы сами сгибаются

Слишком толстая кожа может привести к тому, что ваши пальцы сгибаются сами. Зато на ладонях могут возникать комочки из кожи, которые со временем могут появиться на коленях или стопах.

Врачи до сих пор не определили, что именно вызывает это состояние, но чаще всего такое случается у мужчин в возрасте от 40 лет, а особенно североевропейского происхождения.

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