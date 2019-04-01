О какой болезни свидетельствуют ночные походы в туалет
Регулярное прерывание ночного сна из-за необходимости посетить туалет связано с чрезмерным употреблением соли и высоким артериальным давлением.
В исследовании ученых из Японии приняли участие 3,7 тысячи человек.
Читайте также: Чем опасен звонок будильника каждые 10 минут
По состоянию на 2017 год у 1882 человека наблюдалась никтурия.
Это патология, при которой человек испытывает ночные позывы к мочеиспусканию. Из-за этого ухудшается самочувствие и появляется ряд осложнений.
Симптомы никтурии:
• повышенная раздражительность;
• усталость и низкая работоспособность днем;
• бессонница, причина которой — частая потребность сходить в туалет ночью;
• депрессивное состояние;
• тревожный и чуткий сон;
• проблемы с памятью;
• лабильное (нестабильное) эмоциональное состояние.
По словам ученых, даже один ночной поход в туалет повышает риск развития гипертензии примерно на 40%.
Чем чаще человек посещала туалет ночью – тем больше вероятность риска сердечно-сосудистых болезней, а также те, кто употреблял много соли.
Это одно из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, и в Украине. В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление (АД). Это повышает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.