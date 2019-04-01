О какой болезни свидетельствуют ночные походы в туалет

Никтурия – что это?

Это патология, при которой человек испытывает ночные позывы к мочеиспусканию. Из-за этого ухудшается самочувствие и появляется ряд осложнений.

Симптомы никтурии:

• повышенная раздражительность;

• усталость и низкая работоспособность днем;

• бессонница, причина которой — частая потребность сходить в туалет ночью;

• депрессивное состояние;

• тревожный и чуткий сон;

• проблемы с памятью;

• лабильное (нестабильное) эмоциональное состояние.