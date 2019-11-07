О какой психической болезни свидетельствует привычка курить: исследование

Курение табака увеличивает риски развития депрессии и шизофрении. Также, исследования доказали, что людям с депрессией сложнее избавиться от губительной привычки.

Британское исследование доказывает, что курение негативно сказывается не только на физическом здоровье. Длительное наблюдение за людьми определило четкую причинно-следственную связь курения табака с психическими расстройствами.

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Суть исследования

Команда ученых анализировала геномы пациентов в течение всего периода курения в течение жизни, оценивая продолжительность, интенсивность и перерыв.

Оказалось, что курение табака повышало риск депрессии почти вдвое и шизофрении в 2,2 раза.

Результаты оказались одинаковыми как в течение всей жизни, так и в начале развития пагубной привычки.

Кроме того, депрессия и шизофрения также увеличивали вероятные риски приобрести привычку курения.

Эти данные подтверждают, что курение имеет негативные последствия на психическое здоровье. Депрессия и шизофрения, по крайней мере частично, обусловлены привычкой курения

– обобщают авторы.

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Ученые рассказали о связи курения и психических расстройств

Людям с депрессией труднее бросить курить

Ранее исследователи представили доказательства, что курение табака также повышает риск развития биполярного расстройства. Однако как именно работает механизм, ученые пока не могут сказать.

Отказ от курения способен улучшать психическое здоровье у всех людей, включая пациентов с депрессией и шизофренией, – добавили исследователи.

Геномный анализ привел исследователей к выводу, что участок третьей хромосомы, покрывающий примерно 90 генов, связывает депрессию с курением.

Также показательно, что курильщики с нервными расстройствами, в частности депрессией чаще пытаются бросить курить, но снова возвращаюсь к вредной привычке.

Беспокойство, тяга к сигаретам и недостаток сна – характерные симптомы, сопровождающие ломку курильщиков и уже через несколько часов подталкивают их к очередной сигарете.

Лица, не страдающие клинической депрессией, быстрее могут избавиться от пагубной привычки.