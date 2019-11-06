Обезболивающие для детей: когда и сколько давать
Часто возникает ситуация, когда родители в панике от того, что ребенок чувствует боль, плачет, ничто не может его отвлечь. Но ничего с этим не делают.
Почему-то лишь единицы родителей на вопрос педиатра: "Что давали ребенку для облегчения боли?" отвечают: "Нурофен или парацетамол". Чаще всего они отвечают: "Ничего". Немного реже: "Но-шпу". Еще реже рассказывают о всевозможных альтернативных методах: массаже, эфирном масле, теплых компрессах.
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На самом деле, все довольно просто: у ребенка что-то очень сильно болит – дайте лекарство. Современная медицина это позволяет. Но по какой-то причине родители забывают или не знают о том, что в жаропонижающих средствах есть другой ценный эффект – обезболивание.
Сколько обезболивающих можно детям?
Если у ребенка что-то очень сильно болит, дайте ему ибупрофен (ибуфен, нурофен) в дозе 10 мг/кг (такую дозу можно давать до 3 раз в сутки), или парацетамол (цефекон, панадол, эффералган) в дозе 15 мг/кг (такую дозу можно давать до 4 раз в сутки).
Давайте обезболивающее до тех пор, пока боль не станет уменьшаться и не станет терпимой, или не пройдет совсем. Но при этом не забудьте показать ребенка врачу: возможно, ему требуется лечение.
Детям от боли можно давать ибупрофен и парацетамол
В каких случаях нужно давать ребенку обезболивающие
- Ребенок обжегся или травмировался. Предоставьте неотложную помощь и дайте обезболивающее.
- У ребенка ангина или фарингит и сильно болит горло. Полощите, давайте антибиотик, если его назначил врач, но не забывайте и о обезболивающем.
- Младенец с насморком ночью плачет. Дайте ему обезболивающее, скорее всего у него "стреляет" в ухе.
- У ребенка вовремя не вылеченный кариес и он плачет от зубной боли. Пока вы не пришли к стоматологу – боритесь с болью.
- У ребенка кишечная инфекция и мучают спазмы в животе. Ибупрофен или парацетамол – вам в помощь.
Когда нельзя давать обезболивающие
Непонятная боль в животе. Сначала нужно показать ребенка врачу как можно быстрее (или хотя бы связаться с врачом), и только тогда, когда исключена острая хирургическая патология, можно обезболивать.
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