Объяснили еще одну причину смерти от коронавируса COVID-19

Ирландские исследователи обнаружили, что COVID-19 приводит к образованию многочисленных микротромбов. Как следствие уровень кислорода в крови снижается, а риск инфарктов и инсультов, наоборот, растет. При других легочных заболеваниях такого не бывает.

Исследователи из Королевского колледжа хирургов Ирландии заявили, что много пациентов с тяжелой формой COVID-19 страдают от аномальной свертываемости крови. Нередко именно этот синдром становится причиной смерти, пишет Eurek Alert.

Читайте также: Ключ к лечению коронавируса: обнаружили еще одно влияние COVID-19 на организм человека

Пациенты умирают из-за нарушения процесса свертывания крови

Изменение свертываемости крови приводит к образованию многочисленных микротромбов, в основном в легких. В комбинации с пневмонией закупорка сосудов вызывает резкое падение уровня кислорода в крови.

Такое осложнение характерно только для COVID-19, другие легочные инфекции не вызывают подобных симптомов.

Микротромбы опасны и по другой причине. Как отмечают исследователи, их появление повышает риск инфарктов и инсультов.

В целом пациенты с высокой свертываемостью крови имели значительно худший прогноз и с большей вероятностью нуждались в госпитализации и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помочь могут препараты для разжижения крови

Теперь ученые планируют выяснить, как именно образуются микротромбы при коронавирусе.

Это позволит подобрать эффективные методы лечения, особенно для людей из группы риска. В частности, следует проверить, могут ли препараты для разжижения крови улучшить прогноз для тяжелых пациентов с COVID-19.

Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.