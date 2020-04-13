Объяснили, как коронавирус избегает защиту иммунной системы

Исследователи выяснили, что защитная оболочка, которая окружает шипованные белки SARS-CoV-2, тоньше, чем у вирусов типа ВИЧ. Это делает новый коронавирус более уязвимым и дает надежду на создание эффективной вакцины.

Коронавирус SARS-CoV-2 содержит на оболочке множество шипованных белков, которые нужны для прикрепления к клеткам организма и проникновения внутрь них. Эти белки могли бы стать легкой мишенью для иммунной системы, однако они покрыты молекулами известными как гликаны, которые маскируют свои вирусные белки и помогают им уклоняться от иммунной системы организма. Исследование опубликовал сайт Phys.org.

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Суть исследования

Команда исследователей из Саутгемптонского университета изучила структуру "камуфляжа" коронавируса. Оказалось, что гликановая оболочка у SARS-CoV-2 не такая плотная, как у многих других вирусов.

Авторы исследования объясняют, что у вирусов типа ВИЧ, которые подолгу существуют в теле одного хозяина и вынуждены постоянно уклоняться от его иммунной системы, камуфляж плотным слоем покрывает поверхностные белки. Однако SARS-CoV-2, который использует тактику быстрого перехода от одного человека к другому, защищен гораздо хуже.

Такая ослабленная защитная оболочка нового коронавируса делает его уязвимым для антител иммунной системы, что также повышает шансы на создание вакцины.



Протекание коронавирус / Инфографика 24 канала

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