Объяснили повышенную склонность к суициду

34 Читати новину українською
Склонность к суициду
Склонность к суициду / pixabay.com

Шведские ученые обнаружили склонность к причинению себе вреда и суициду на генетическом уровне.

В выборку попали 157 тысяч человек, которые заполнили анкеты о психическом здоровье и благополучии. В исследовании приняли участие как здоровые люди, так и пациенты с психическими расстройствами.

Читайте также: Как найти себя: ученые нашли ответ

В распоряжении ученых были данные о росте, весе, артериальном давлении, пищевые привычки, их отношение к физической активности, наследственные заболевания.

В анкете участники исследования указывали, были ли у них мысли о бессмысленности жизни, мысли о причинении себе вреда. Исследователи анализировали ответы участников, и их геном.

Суїцид Склонность к причинению себе вреда кроется в ДНК

Ученым удалось определить три участка ДНК, содержащие генетическую информацию, связанную с суицидальными мыслями и неосторожным поведением. Эти же участки оказались связаны с депрессией и тревожным расстройством.

Ученые надеются, что смогут в дальнейшем определять склонность к причинению себе вреда и психическим расстройствам на ранних стадиях, чтобы человек мог раньше получить помощь.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах на украинском языке
сегодня
44085
Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье ДНК Депрессия
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
сегодня 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 376
Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
28 февраля 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
239
Тест: что вы знаете о сексе?
27 февраля 21:00 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 1390
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
26 февраля 19:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
413
Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
25 февраля 16:00 Почему возникает храп, чем он опасен и как лечить
Олександр Бевза 523
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук