Объяснили природу гомосексуальности

Больше всего исследования об источниках однополого сексуального поведения доказывают, что не существует изолированного гена, который определяет сексуальное влечение к представителям собственного пола, однако около 25% такой склонности обусловлено генетическими факторами.

Ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде заявили, что в международном исследовании приняли участие 493 тысяч человек из США, Великобритании и Швеции. Группа участников в 100 раз больше, чем в любом предыдущем исследовании на тему связи между генетикой и однополым влечением.

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Результаты исследования базируются на генетических тестах и ​​опросах. Участники отвечали на вопросы о частоте их однополых сексуальных отношений, а не о том, считают ли они себя геями или лесбиянками.

Ученые обнаружили пять "специфических генетических вариантов, которые ассоциируется с однополым поведением", однако при комбинации этих вариантов, они смогли объяснить лишь 1% влечения человека к своему полу.

"Это естественная и нормальная часть существования нашего вида. Это также доказывает тот факт, что мы не должны пытаться найти лекарство для геев", – утверждает исследователь Бен Нил, директор по генетике Центра психиатрических исследований Гарварда.

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Первоначально изучалось именно поведение участников, а не сексуальная идентичность или ориентация.

Согласно исследованию, сексуальное поведение определяют тысячи генетических вариантов, которые, скорее всего взаимодействуют с факторами, которые не наследуются, но ни один из них сам по себе не вызывает однополого поведения.

То есть, предвидеть станет ли человек геем или лесбиянкой – невозможно.

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