Объявления про инфицированные дома, – заместитель мэра Днепра объяснил такое решение

На сегодня в Днепре зафиксировали 81 случай заражения коронавирусом, 12 человек выздоровели. Городская власть развесила объявления с предупреждениями о том, в каких домах живут люди с подозрением на коронавирус. Подробнее о ситуации с COVID-19 в Днепре – читайте дальше.

На домах, где есть объявления о больных коронавирусом, нет подробной информации о подъезде, квартире или личных данных людей. Об этом в эфире 24 канала сказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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В этих домах постоянно проводят дезинфекции. Также создали сайт с интерактивной картой, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

В таких случаях мы дезинфицируем все этажи дома. За средства городского совета всем жителям мы дополнительно выдаем антисептики. Кроме того, мы опрашиваем госпитализированных людей относительно того, где они в последний раз находились и эти места мы тоже обрабатываем. Такая мера лишней не будет,

– отметил Лысенко.



Карта, на которой обозначены ячейки COVID-19 в Днепре / Фото Днепровская городской совет

Заместитель мэра сообщил, что в Днепре люди к такой инициативе относятся с пониманием.

"Люди должны знать, что находятся в определенной зоне риска. Днепр – достаточно толерантный город. Тем более, мы не разглашали никаких персональных данных", – добавил Лысенко.

По его словам, информации о инфицированных священнослужителях в Днепре нет. На Пасху всего 3 священника проводили службу, однако полиция быстро отреагировала. Лысенко отметил, что наиболее дисциплинированными оказались греко-католическая, римо-католическая и лютеранские церкви. С начала карантина они проводят службы онлайн.

Что известно о COVID-19 на Днепропетровщине? Всего с начала пандемии на Днепропетровщине обнаружили 347 случаев. Первые 2 случая заболевания коронавирусом зафиксировали 19 марта.



Настоящим очагом инфекции стал город Першотравенск, где за 2 дня болезнь обнаружили у 21 человека. Известно, что они присутствовали на собрании религиозной общины "Новое поколение".



Течение заболевания коронавирусом / Инфографика 24 канала